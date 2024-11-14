В Перми произошел кратковременный скачок напряжения электричества

Posted 14 ноября, 16:00
Published 14 ноября, 16:00
Modified 14 ноября, 16:01
Updated 14 ноября, 16:01
В Перми около 19:15 кратковременно пропало напряжение в сетях. Остановились лифты, на несколько секунд пропало освещение, сбой произошел в работе электронных систем оплаты в магазинах, сообщают пермяки в соцсетях.
Некоторые УК и ТСЖ Мотовилихинского, Свердловского и Индустриального районов сообщили о перебоях с водой, так как у «НОВОГОР-Прикамье» из-за перепада напряжения сработали защитные системы на насосах и они отключились. В то же время пользователей предупреждают о скорой нормализации ситуации.
Пермский филиал «Россети Урал» прокомментировал произошедшее так: в 19:17 в Перми отключилась кабельно-воздушная линия напряжением 110 кВ «Застровка — Западная», цепь 2. В результате произошла кратковременная посадка напряжения. Причина выясняется.
В настоящее время электросетевой комплекс Перми работает в штатном режиме.
На минувшей неделе в Березниках, Соликамске и Александровске из-за непогоды не было света и воды.