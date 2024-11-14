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Posted 14 ноября, 16:00

Published 14 ноября, 16:00

Modified 14 ноября, 16:01

Updated 14 ноября, 16:01

В Перми кратковременно скакнуло напряжение в электросетях

В Перми произошел кратковременный скачок напряжения электричества

14 ноября 2024, 16:00
Фото: 1MI.

В Перми кратковременно скакнуло напряжение в электросетях

Сюжет
Коммунальный рай
Энергетики сообщают, что сейчас ситуация нормализовалась.

В Перми около 19:15 кратковременно пропало напряжение в сетях. Остановились лифты, на несколько секунд пропало освещение, сбой произошел в работе электронных систем оплаты в магазинах, сообщают пермяки в соцсетях.

Некоторые УК и ТСЖ Мотовилихинского, Свердловского и Индустриального районов сообщили о перебоях с водой, так как у «НОВОГОР-Прикамье» из-за перепада напряжения сработали защитные системы на насосах и они отключились. В то же время пользователей предупреждают о скорой нормализации ситуации.

Пермский филиал «Россети Урал» прокомментировал произошедшее так: в 19:17 в Перми отключилась кабельно-воздушная линия напряжением 110 кВ «Застровка — Западная», цепь 2. В результате произошла кратковременная посадка напряжения. Причина выясняется.

В настоящее время электросетевой комплекс Перми работает в штатном режиме.

На минувшей неделе в Березниках, Соликамске и Александровске из-за непогоды не было света и воды.

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