В Перми произошел кратковременный скачок напряжения электричества

Некоторые УК и ТСЖ Мотовилихинского, Свердловского и Индустриального районов сообщили о перебоях с водой, так как у «НОВОГОР-Прикамье» из-за перепада напряжения сработали защитные системы на насосах и они отключились. В то же время пользователей предупреждают о скорой нормализации ситуации.