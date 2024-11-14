В Перми так и не начали оборудовать визит-центр в Балатовском парке

Визит-центр построен на территории парка культуры и отдыха Балатово со стороны ул. Подлесной и был введен в эксплуатацию весной 2024 года. В двухэтажном здании подготовлены все помещения для проведения мероприятий, лекций, мастер-классов по развитию экологического туризма, просвещения жителей и гостей Пермского края в сфере охраны окружающей среды и осознанного использования природных ресурсов, отмечают в минстроя края.