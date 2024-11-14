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Posted 14 ноября, 12:08

Published 14 ноября, 12:08

Modified 14 ноября, 12:09

Updated 14 ноября, 12:09

Разорван контракт с подрядчиком визит-центра в Балатовском парке Перми

В Перми так и не начали оборудовать визит-центр в Балатовском парке

14 ноября 2024, 12:08
Фото: минприроды Пермского края.

Разорван контракт с подрядчиком визит-центра в Балатовском парке Перми

Краевое минприроды вынуждено было разорвать контракт с подрядчиком

В Перми подрядчик так и не начал работы по наполнению пространства визит-центра в Балатовском парке. Контракт с подрядчиком из Воронежа был разорван, сообщает ИА «Текст» со ссылкой на краевое минприроды.

Как пояснили изданию в ведомстве, «дирекция ООПТ Пермского края была вынуждена разорвать с подрядчиком контракт на обустройство внутреннего наполнения, так как за истекшие с начала действия контракта два месяца работы даже не начали выполняться». Дирекция ООПТ формирует новую документацию закупки для обустройства мультимедийного наполнения визит-центра.

Закупка на наполнение экспозиционного пространства Визит-центра на территории Балатовского парка была объявлена этим летом. Начальная цена контракта составила 46,8 млн. рублей. По результатам аукциона был выбран подрядчик из Перми — ООО «Винчи Интерактив».

Визит-центр построен на территории парка культуры и отдыха Балатово со стороны ул. Подлесной и был введен в эксплуатацию весной 2024 года. В двухэтажном здании подготовлены все помещения для проведения мероприятий, лекций, мастер-классов по развитию экологического туризма, просвещения жителей и гостей Пермского края в сфере охраны окружающей среды и осознанного использования природных ресурсов, отмечают в минстроя края.

#Экономика#Пермь#Контракт#Визит-центр
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