В Перми так и не начали оборудовать визит-центр в Балатовском парке

Posted 14 ноября, 12:08
Published 14 ноября, 12:08
Modified 14 ноября, 12:09
Updated 14 ноября, 12:09
В Перми подрядчик так и не начал работы по наполнению пространства визит-центра в Балатовском парке. Контракт с подрядчиком из Воронежа был разорван, сообщает ИА «Текст» со ссылкой на краевое минприроды.
Как пояснили изданию в ведомстве, «дирекция ООПТ Пермского края была вынуждена разорвать с подрядчиком контракт на обустройство внутреннего наполнения, так как за истекшие с начала действия контракта два месяца работы даже не начали выполняться». Дирекция ООПТ формирует новую документацию закупки для обустройства мультимедийного наполнения визит-центра.
Закупка на наполнение экспозиционного пространства Визит-центра на территории Балатовского парка была объявлена этим летом. Начальная цена контракта составила 46,8 млн. рублей. По результатам аукциона был выбран подрядчик из Перми — ООО «Винчи Интерактив».
Визит-центр построен на территории парка культуры и отдыха Балатово со стороны ул. Подлесной и был введен в эксплуатацию весной 2024 года. В двухэтажном здании подготовлены все помещения для проведения мероприятий, лекций, мастер-классов по развитию экологического туризма, просвещения жителей и гостей Пермского края в сфере охраны окружающей среды и осознанного использования природных ресурсов, отмечают в минстроя края.