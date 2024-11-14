В Пермском крае в бюджетные учреждения продолжают поставлять поддельную продукцию

Posted 14 ноября, 12:55
Published 14 ноября, 12:55
Modified 14 ноября, 12:57
Updated 14 ноября, 12:57
С начала 2024 года проведен мониторинг в ФГИС «Меркурий» 87 государственных бюджетных учреждений. Выявлено 130 нарушений, сообщает региональное Управление Россельхознадзора.
Установлено что поставщиками в указанные учреждения являются 29 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Изготовителями — 21 хозяйствующий субъект.
При поставках в 87 государственных бюджетных учреждений выявлено 130 нарушений, совершенных 19 уполномоченными лицами государственных бюджетных учреждениях, 9 — поставщиками продукции; 102 — производителями продукции животного происхождении.
19 предостережений вынесено государственным бюджетным учреждениям за несвоевременное гашение ветеринарных сопроводительных документов, одно предостережение поставщику и 16 — производителям.
Организовано две внеплановые проверки в отношении двух производителей молочной продукции, поставляемой в социальные учреждения, одна проверка в отношении поставщика продукции в социальные учреждения.
Основные нарушения производителей:
В частности, в октябре пермский завод «Ромашкино» реализовал две тонны «говяжьего» фарша из неустановленного сырья.