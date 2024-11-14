properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 12:55

Published 14 ноября, 12:55

Modified 14 ноября, 12:57

Updated 14 ноября, 12:57

С начала года выявлено 130 нарушений в поставках в организации Пермского края

В Пермском крае в бюджетные учреждения продолжают поставлять поддельную продукцию

14 ноября 2024, 12:55
Фото: 1MI.

С начала года выявлено 130 нарушений в поставках в организации Пермского края

Часть поставленной продукции изготовлено без сырья или же из его нелогичного объема

С начала 2024 года проведен мониторинг в ФГИС «Меркурий» 87 государственных бюджетных учреждений. Выявлено 130 нарушений, сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

Установлено что поставщиками в указанные учреждения являются 29 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Изготовителями — 21 хозяйствующий субъект.

При поставках в 87 государственных бюджетных учреждений выявлено 130 нарушений, совершенных 19 уполномоченными лицами государственных бюджетных учреждениях, 9 — поставщиками продукции; 102 — производителями продукции животного происхождении.

19 предостережений вынесено государственным бюджетным учреждениям за несвоевременное гашение ветеринарных сопроводительных документов, одно предостережение поставщику и 16 — производителям.

Организовано две внеплановые проверки в отношении двух производителей молочной продукции, поставляемой в социальные учреждения, одна проверка в отношении поставщика продукции в социальные учреждения.

Основные нарушения производителей:

  • Производство продукции без сырья;
  • Производство продукции из нелогичного объема сырья;
  • Сертификация продукции, не прошедшей установленные законодательством процедуры подтверждения безопасности.

В частности, в октябре пермский завод «Ромашкино» реализовал две тонны «говяжьего» фарша из неустановленного сырья.

Читайте также:
Пермский завод смог сделать 800 кг фарша из 400 кг мясаПермский край стал почти в два раза чаще отправлять сосны в другие регионыПермский молокозавод не будет работать 30 суток из-за антисанитарии
#Экономика#Россельхознадзор#Поставщики
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика