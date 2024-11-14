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Posted 14 ноября, 02:57

Published 14 ноября, 02:57

Modified 14 ноября, 06:51

Updated 14 ноября, 06:51

Этой осенью в Прикамье чаще стали тонуть люди

Этой осенью в Прикамье чаще стали тонуть люди

14 ноября 2024, 02:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
За полтора месяца на водоемах региона погибли 10 человек.

С 1 октября по 12 ноября 2024 года на водоемах Пермского края погибли 10 человек, среди них детей нет. За аналогичный отчетный период прошлого года количество погибших на воде было меньше в два раза, сообщает РБК Пермь со ссылкой на региональное МЧС.

Причиной трех происшествий на водных объектах в этом году стал выход людей на еще неокрепший лед. Экстренная служба предупреждает пермяков о том, что сейчас лед только формируется на водоемах, ступать по нему запрещено. Прочный лед стоит ждать лишь к середине декабря, однако на фоне температурных качелей эти сроки могут сдвинуться.

По словам спасателей, дети погибают на воде из-за отсутствия контроля со стороны родителей.

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#Пермь#Пермский край#Дети#Спасатели#Лед#Прикамье#Родители#Инциденты
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