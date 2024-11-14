Этой осенью в Прикамье чаще стали тонуть люди

Posted 14 ноября, 02:57
Published 14 ноября, 02:57
Modified 14 ноября, 06:51
Updated 14 ноября, 06:51
С 1 октября по 12 ноября 2024 года на водоемах Пермского края погибли 10 человек, среди них детей нет. За аналогичный отчетный период прошлого года количество погибших на воде было меньше в два раза, сообщает РБК Пермь со ссылкой на региональное МЧС.
Причиной трех происшествий на водных объектах в этом году стал выход людей на еще неокрепший лед. Экстренная служба предупреждает пермяков о том, что сейчас лед только формируется на водоемах, ступать по нему запрещено. Прочный лед стоит ждать лишь к середине декабря, однако на фоне температурных качелей эти сроки могут сдвинуться.
По словам спасателей, дети погибают на воде из-за отсутствия контроля со стороны родителей.