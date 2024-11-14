Этой осенью в Прикамье чаще стали тонуть люди

Причиной трех происшествий на водных объектах в этом году стал выход людей на еще неокрепший лед. Экстренная служба предупреждает пермяков о том, что сейчас лед только формируется на водоемах, ступать по нему запрещено. Прочный лед стоит ждать лишь к середине декабря, однако на фоне температурных качелей эти сроки могут сдвинуться.