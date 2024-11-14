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Posted 14 ноября, 13:09

Published 14 ноября, 13:09

Modified 14 ноября, 13:11

Updated 14 ноября, 13:11

В Прикамье завершилось расследование дела о зарубленном топором следователе

В Прикамье завершилось расследование дела о зарубленном топором следователе

14 ноября 2024, 13:09
Фото: СУ СК по Пермскому краю.
Жестокое убийство произошло в ночь на 10 сентября.

В Прикамье следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудника Росгвардии Алексея Головина, сообщило «Ъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Алексея Головина обвиняют в убийстве с особой жестокостью главы следственного отдела по Свердловскому району Перми, полковника юстиции Евгения Середкина. 9 сентября сентября 2024 года он пробрался в квартиру жертве и несколько раз ударил топором жертву. Действия происходили на глазах 11-летнего ребенка.

После совершения преступления Головин сообщил о произошедшем в полицию. Тело мужчины нашли утром 10 сентября. Подсудимый является бывшим мужем бывшей жены. О мотивах убийства он говорить отказался. Дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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#Пермский край#Убийство#Расследование#Росгвардия#Прикамье
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