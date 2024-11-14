В Прикамье завершилось расследование дела о зарубленном топором следователе

Posted 14 ноября, 13:09
Published 14 ноября, 13:09
Modified 14 ноября, 13:11
Updated 14 ноября, 13:11
В Прикамье следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудника Росгвардии Алексея Головина, сообщило «Ъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники.
Алексея Головина обвиняют в убийстве с особой жестокостью главы следственного отдела по Свердловскому району Перми, полковника юстиции Евгения Середкина. 9 сентября сентября 2024 года он пробрался в квартиру жертве и несколько раз ударил топором жертву. Действия происходили на глазах 11-летнего ребенка.
После совершения преступления Головин сообщил о произошедшем в полицию. Тело мужчины нашли утром 10 сентября. Подсудимый является бывшим мужем бывшей жены. О мотивах убийства он говорить отказался. Дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.