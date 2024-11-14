Житель Кемеровской области заплатит 165 тысяч рублей за кидание бутылок с балкона

Posted 14 ноября, 05:51
Published 14 ноября, 05:51
Modified 14 ноября, 05:54
Updated 14 ноября, 05:54
Житель Кузбасса выплатит 165 тыс. рублей материального ущерба, причиненного во время хулиганского поступка. 18-летний юноша совершил преступление в Новокузнецке, приехав к приятелю в гости. Когда он был пьян, то стал скидывать с балкона бутылки, которые попали на автомобиль, припаркованный во дворе дома. Инцидент произошел еще в августе прошлого года, но суд обязал хулигана возместить ущерб лишь сейчас, пишет VSE42.Ru.
По данным Мариинского городского суда, водитель пострадавшей машины обнаружил разбитое стекло и обратился в полицию. Правоохранители установили, что может быть виноват юноша. Молодой человек сознался в содеянном и написал расписку, пообещав отдать собственнику автомобиля 25 тыс. рублей на ремонт. Позже юноша отказался платить и сообщил, что якобы солгал и защищал друга. Проверка закончилась отказом в возбуждении уголовного дела, так как не было состава преступления.
Собственник автомобиля обратился к независимому эксперту, оценившему ущерб в размере 155 тыс. рублей. Он направил жителю Мариинска претензию с требованием возместить данную сумму, а затем обратился в суд. Юноша не пришел на судебное заседание, но попросил рассмотреть дело без его участия, с заявленными требованиями согласился.
Таким образом, Мариинский суд обязал юношу возместить около 165 тыс. рублей — сумма ущерба, включая судебные издержки.