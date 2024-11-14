Житель Кемеровской области заплатит 165 тысяч рублей за кидание бутылок с балкона

Житель Кузбасса выплатит 165 тыс. рублей материального ущерба, причиненного во время хулиганского поступка. 18-летний юноша совершил преступление в Новокузнецке, приехав к приятелю в гости. Когда он был пьян, то стал скидывать с балкона бутылки, которые попали на автомобиль, припаркованный во дворе дома. Инцидент произошел еще в августе прошлого года, но суд обязал хулигана возместить ущерб лишь сейчас, пишет VSE42.Ru.