«ЭнергосбыТ Плюс» запустил сервис по подписке на электронные квитанции

Posted 15 ноября, 11:25
Published 15 ноября, 11:25
Modified 15 ноября, 11:27
Updated 15 ноября, 11:27
Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо перейти по ссылке, либо найти на главной странице сайта Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» кнопку для перехода в раздел «Квитанция по e-mail». В данном разделе достаточно указать ФИО, адрес квартиры и адрес электронной почты, на которую будет приходить платежный документ.
Квитанция, которая приходит на электронную почту, обладает рядом серьезных преимуществ.
При необходимости на одну электронную почту можно оформить доставку квитанций по нескольким лицевым счетам
«На сайте „ЭнергосбыТ Плюс“ мы реализовали максимально простой и понятный формат, который позволит любому клиенту оформить подписку на доставку квитанции на электронную почту и отказаться от доставки бумажной версии. Помимо заботы о природе, электронная квитанция — это максимально простой и удобный способ провести оплату. Приглашаем всех опробовать наш новый сервис», — подчеркнул руководитель управления клиентского сервиса Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Панкратов.