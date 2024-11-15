«ЭнергосбыТ Плюс» запустил сервис по подписке на электронные квитанции

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо перейти по ссылке, либо найти на главной странице сайта Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» кнопку для перехода в раздел «Квитанция по e-mail». В данном разделе достаточно указать ФИО, адрес квартиры и адрес электронной почты, на которую будет приходить платежный документ.