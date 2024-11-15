Философский поход в спектакле Театра-Театра «Мороз». Рецензия Properm.ru

Вообще, прочтение пьесы Константина Стешика именно как притчи, сделанное с помощью размещения действа в пространстве большой сцены Театра-Театра, кажется единственно верным решением. Пьесу «Мороз», в которой действительно заложено много интересных идей, просто нельзя ставить как реалистическую. Потому что в этом случае, на свет вылезет то, что её сюжет строится на том, что главные герои – полные идиоты. Ведь у Василя и Костика есть лопаты, бензин, зажигалка, но при этом они замерзают насмерть в лесу! И судя по описаниям заброшенной проселочной дороги в зимнем лесу, и тому, как герои роют могилу своему другу, создается ощущение, что автор пьесы никогда не был в зимнем лесу, и понятия не имеет как выглядит заснеженное кладбище, и каково в холод долбить лопатами смёрзшуюся землю. Или драматург сознательно пожертвовал реалистичностью ради высказывания, отчего вся история в пьесе кажется искусственной и слишком деланной.