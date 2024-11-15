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Posted 15 ноября, 15:03

Published 15 ноября, 15:03

Modified 15 ноября, 15:03

Updated 15 ноября, 15:03

ФОМС расписал основные направления реформ здравоохранения в ходе совещания на Ямале

ФОМС расписал основные направления реформ здравоохранения в ходе совещания на Ямале

15 ноября 2024, 15:03
Фото: пресс-служба ФОМС.
Суммарный объем расходов и доходов ФОМС начиная со следующего года будет превышать четыре триллиона рублей. С таким комментарием председатель ФОМС Илья Баланин выступил на пленарном заседании на Ямале. Согласно заявлению пресс-службы ФОМС, мероприятие посетили более 120 российских специалистов.

Как сообщает www.rosbalt.ru со ссылкой на заявление Баланина, такой бюджет фонда, который Государственная дума приняла во втором чтении, даст возможность профинансировать всю медицинскую помощь, оказываемую в России по ОМС.

14 ноября эксперты из федерального фонда ОМС на рабочих площадках представили все новации бюджета ОМС на будущий год. В рамках совещаний обсуждались итоги подготовки к пилотированию новых информационных систем в медицинской отрасли. В течение пяти сессий удалось организовать обмен практиками по внедрению в субъектах РФ телемедицины и выездных форм оказания медицинской помощи, проведению закупок в системе ОМС и будущей цифровизации работы фонда.

Баланин заявил, что именно формат совещаний позволяет детально обсудить алгоритмы реализации задач, поставленных главой государства и российским правительством. «Все изменения, которые сегодня происходят, ориентированы на пациента», — напоминает председатель ФОМС. «Однако система обязательного медицинского страхования не только про лечение уже возникшей болезни. ОМС позволяет сохранять здоровье и качество жизни, поэтому профилактическое направление по-прежнему остается в приоритете», — подчеркнул он.

Кроме того, Баланин рассказал об актуальных возможностях внедрения новшеств программы государственных гарантий бесплатной медпомощи на следующий год. Он подчеркнул, что эта помощь разработана и прописана с учетом реализации целей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

На заседании было заявлено, что в наступающем году в стране должны вырасти масштабы лечения пациентов с онкологией, больных с вирусным гепатитом С, также предполагается масштабирование инициативы по оценке репродуктивного здоровья, увеличения количества проводимых процедур ЭКО. Помимо этого, продолжится внедрение технологий искусственного интеллекта для диагностирования заболеваний и для принятия врачебных решений по результатам исследований КТ и МРТ, маммографии, рентгенографии и флюорографии.

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