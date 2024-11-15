ФОМС расписал основные направления реформ здравоохранения в ходе совещания на Ямале

На заседании было заявлено, что в наступающем году в стране должны вырасти масштабы лечения пациентов с онкологией, больных с вирусным гепатитом С, также предполагается масштабирование инициативы по оценке репродуктивного здоровья, увеличения количества проводимых процедур ЭКО. Помимо этого, продолжится внедрение технологий искусственного интеллекта для диагностирования заболеваний и для принятия врачебных решений по результатам исследований КТ и МРТ, маммографии, рентгенографии и флюорографии.