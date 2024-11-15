ФОМС расписал основные направления реформ здравоохранения в ходе совещания на Ямале

Posted 15 ноября, 15:03
Published 15 ноября, 15:03
Modified 15 ноября, 15:03
Updated 15 ноября, 15:03
Как сообщает www.rosbalt.ru со ссылкой на заявление Баланина, такой бюджет фонда, который Государственная дума приняла во втором чтении, даст возможность профинансировать всю медицинскую помощь, оказываемую в России по ОМС.
14 ноября эксперты из федерального фонда ОМС на рабочих площадках представили все новации бюджета ОМС на будущий год. В рамках совещаний обсуждались итоги подготовки к пилотированию новых информационных систем в медицинской отрасли. В течение пяти сессий удалось организовать обмен практиками по внедрению в субъектах РФ телемедицины и выездных форм оказания медицинской помощи, проведению закупок в системе ОМС и будущей цифровизации работы фонда.
Баланин заявил, что именно формат совещаний позволяет детально обсудить алгоритмы реализации задач, поставленных главой государства и российским правительством. «Все изменения, которые сегодня происходят, ориентированы на пациента», — напоминает председатель ФОМС. «Однако система обязательного медицинского страхования не только про лечение уже возникшей болезни. ОМС позволяет сохранять здоровье и качество жизни, поэтому профилактическое направление по-прежнему остается в приоритете», — подчеркнул он.
Кроме того, Баланин рассказал об актуальных возможностях внедрения новшеств программы государственных гарантий бесплатной медпомощи на следующий год. Он подчеркнул, что эта помощь разработана и прописана с учетом реализации целей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
На заседании было заявлено, что в наступающем году в стране должны вырасти масштабы лечения пациентов с онкологией, больных с вирусным гепатитом С, также предполагается масштабирование инициативы по оценке репродуктивного здоровья, увеличения количества проводимых процедур ЭКО. Помимо этого, продолжится внедрение технологий искусственного интеллекта для диагностирования заболеваний и для принятия врачебных решений по результатам исследований КТ и МРТ, маммографии, рентгенографии и флюорографии.