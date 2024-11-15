Лаборатории театрального фестиваля в Чайковском посвятят Оттепели

Posted 15 ноября, 12:01
Published 15 ноября, 12:01
Modified 15 ноября, 12:03
Updated 15 ноября, 12:03
В этом году на театральном фестивале Камский в Чайковском будет три лаборатории: для актеров и режиссеров, для менеджеров и для зрителей. Темой лабораторий станет Оттепель.
Жители и гости Чайковского увидят восемь спектаклей, поставленных в 2023–2024 годах в рамках федерального проекта «Культура малой родины». Их представят актеры из Лысьвы, Березников, Губахи, Кудымкара, Кунгура и Чайковского.
Откроет программу 27 ноября гость фестиваля — театр «Парафраз» из Глазова. Он представит спектакль «Алло, мама!» (16+). Все билеты на их спектакль уже проданы
История фестиваля началась в 2018 году в Кудымкаре. А в Березниках он получил имя «Камский». «Благодаря тому, что фестиваль-путешественник, в небольшой город приезжают театры-участники, жители могут посмотреть разные спектакли», — директор АНО «Агентство новых технологий» Марина Илюхина.