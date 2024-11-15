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Posted 15 ноября, 12:01

Published 15 ноября, 12:01

Modified 15 ноября, 12:03

Updated 15 ноября, 12:03

Лаборатории театрального фестиваля в Чайковском посвятят Оттепели

Лаборатории театрального фестиваля в Чайковском посвятят Оттепели

15 ноября 2024, 12:01
Фото: properm.ru.
Сюжет
Чайковский
Театральный фестиваль Камский пройдет в Чайковском с 24 ноября по 2 декабря.

В этом году на театральном фестивале Камский в Чайковском будет три лаборатории: для актеров и режиссеров, для менеджеров и для зрителей. Темой лабораторий станет Оттепель.

Жители и гости Чайковского увидят восемь спектаклей, поставленных в 2023–2024 годах в рамках федерального проекта «Культура малой родины». Их представят актеры из Лысьвы, Березников, Губахи, Кудымкара, Кунгура и Чайковского.

Откроет программу 27 ноября гость фестиваля — театр «Парафраз» из Глазова. Он представит спектакль «Алло, мама!» (16+). Все билеты на их спектакль уже проданы

История фестиваля началась в 2018 году в Кудымкаре. А в Березниках он получил имя «Камский». «Благодаря тому, что фестиваль-путешественник, в небольшой город приезжают театры-участники, жители могут посмотреть разные спектакли», — директор АНО «Агентство новых технологий» Марина Илюхина.

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#Чайковский#Фестиваль#Театр
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