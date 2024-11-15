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Posted 15 ноября, 10:05

Published 15 ноября, 10:05

Modified 15 ноября, 10:07

Updated 15 ноября, 10:07

МТС уже второй год подряд признана лидером цифровой безопасности для абонентов

МТС уже второй год подряд признана лидером цифровой безопасности для абонентов

15 ноября 2024, 10:05
Аналитики компании J'son Partners Consulting назвали лидеров цифровой безопасности на основе ежегодного исследования крупнейших российских экосистем и операторов связи.

По итогам сравнения функциональности и полноты решений цифровой защиты пользователей первое место в рейтинге заняла компания МТС. За ней в пятерке расположились Билайн, Мегафон, Яндекс и t2. В исследовании также участвовали решения по безопасности от Сбера, Т-банка и VK.

Отмечается, что российские цифровые компании активно запускают специализированные сервисы для борьбы с телефонными мошенниками и утечками данных. Например, МТС запустила функцию «Безопасный звонок» — голосовое предупреждение от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Кроме того, функция «Уведомление об утечке данных» у МТС, Сбера и t2 позволяет отслеживать данные абонента при утечке в сеть и давать рекомендации по предотвращению таких ситуаций.

«Мы постоянно внедряем эффективные инструменты для защиты от спам-звонков. Сегодня, когда число мошеннических звонков стремительно растет, наша основная задача — усилить безопасность пользователей. Как показывает практика, наши современные инструменты позволяют успешно пресекать новые схемы злоумышленников и обезопасить телефонные разговоры наших абонентов», — прокомментировала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

По данным опроса ВЦИОМ, 67% россиян за последние полгода-год сталкивались с телефонными и цифровыми мошенниками. Поэтому сервисы цифровой защиты пользуются высоким интересом и со стороны пользователей, и со стороны разработчиков, которые быстро добавляют новые возможности, обеспечивающие защиту личных данных.

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