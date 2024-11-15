Не дарят плюшевого медведя? Пермячка похитила его прямиком из магазина

В Перми 32-летняя девушка похитила игрушки из магазина. В торговую точку покупательница зашла утром. Больше всего ей приглянулись плюшевый медведь и мопс, но вместо того, чтобы расплатиться с выбранными товарами на кассе, она побежала к выходу.