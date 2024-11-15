properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 07:46

Published 15 ноября, 07:46

Modified 15 ноября, 07:48

Updated 15 ноября, 07:48

В Перми завели дело в отношении похитившей из магазина плюшевого медведя девушки

Не дарят плюшевого медведя? Пермячка похитила его прямиком из магазина

15 ноября 2024, 07:46
Фото: Полиция Прикамья.

В Перми завели дело в отношении похитившей из магазина плюшевого медведя девушки

Пермячку задержали спустя три часа после преступления.

В Перми 32-летняя девушка похитила игрушки из магазина. В торговую точку покупательница зашла утром. Больше всего ей приглянулись плюшевый медведь и мопс, но вместо того, чтобы расплатиться с выбранными товарами на кассе, она побежала к выходу.

Продавцы не успели остановить пермячку и обратились в полицию. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность девушки и задержать ее спустя три часа после преступления. Товары возвращены в магазин.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (Грабеж). На время следствия ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По информации Properm.ru, речь идет об одном из цветочных магазинов на ул. Хасана.

Читайте также:
За попытку украсть зубную коронку будут судить кунгуряка и сургутянинаБывшего пермского борца с коррупцией осудили за 24 преступленияПредседатель ТСЖ в центре Перми потребовал от подрядчика 120 тысяч
#Пермь#Грабеж#Уголовное дело#Полиция#Преступления#Похищение#Медведь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика