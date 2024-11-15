Не дарят плюшевого медведя? Пермячка похитила его прямиком из магазина

Posted 15 ноября, 07:46
Published 15 ноября, 07:46
Modified 15 ноября, 07:48
Updated 15 ноября, 07:48
В Перми 32-летняя девушка похитила игрушки из магазина. В торговую точку покупательница зашла утром. Больше всего ей приглянулись плюшевый медведь и мопс, но вместо того, чтобы расплатиться с выбранными товарами на кассе, она побежала к выходу.
Продавцы не успели остановить пермячку и обратились в полицию. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность девушки и задержать ее спустя три часа после преступления. Товары возвращены в магазин.
В отношении девушки возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (Грабеж). На время следствия ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По информации Properm.ru, речь идет об одном из цветочных магазинов на ул. Хасана.