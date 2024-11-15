Пермские ученые раскрыли секрет более эффективной добычи нефти

Posted 15 ноября, 06:13
Published 15 ноября, 06:13
Modified 15 ноября, 06:15
Updated 15 ноября, 06:15
Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) выявили наиболее достоверный способ расчета области добычи нефти.
Процесс извлечения нефти из подземных резервуаров происходит через систему скважин, которые обеспечивают отбор нефти и газа из залежей. Он называется дренированием. Ученые выделяют разные методы оценки радиуса дренирования, обычно он ограничен половиной расстояния до соседних скважин. Однако важно учесть неоднородность пласта и особенности коллектора. Поэтому чаще применяются способы на основе гидродинамических исследований — программное обеспечение Kappa Workstation (модуль Saphir) и уравнение Э. Б. Чекалюка.
Ученые ПНИПУ сравнили промысловые данные с расчетами по вышеуказанным методам и нашли наиболее достоверный из них. Точность определяется тем, как математическая модель описывает фактические данные из карбонатных отложений нефтяных месторождений, такие как обводненность, газовый фактор, гидропроводность пласта, давление и другие.
Как рассказали в пресс-службе вуза, исследователи обнаружили, что радиусы скважин по модулю Saphir прямо связаны с тремя параметрами:
Для метода Чекалюка аналогичная связь есть только с последним фактором. Радиусы дренирования скважин, рассчитанные по способу Saphir, математически описываются и подтверждаются фактическими промысловыми данными с большей точностью. Таким образом, данный модуль дает более достоверные оценки скважин, при его использовании в будущем можно добывать больше полезных ископаемых из продуктивных пластов.