Пермские ученые раскрыли секрет более эффективной добычи нефти

Процесс извлечения нефти из подземных резервуаров происходит через систему скважин, которые обеспечивают отбор нефти и газа из залежей. Он называется дренированием. Ученые выделяют разные методы оценки радиуса дренирования, обычно он ограничен половиной расстояния до соседних скважин. Однако важно учесть неоднородность пласта и особенности коллектора. Поэтому чаще применяются способы на основе гидродинамических исследований — программное обеспечение Kappa Workstation (модуль Saphir) и уравнение Э. Б. Чекалюка.