properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 06:13

Published 15 ноября, 06:13

Modified 15 ноября, 06:15

Updated 15 ноября, 06:15

Ученые Пермского Политеха рассказали о наиболее эффективном методе добычи нефти

Пермские ученые раскрыли секрет более эффективной добычи нефти

15 ноября 2024, 06:13
Фото: Изображение Midjourney.

Ученые Пермского Политеха рассказали о наиболее эффективном методе добычи нефти

Сюжет
ПНИПУ
Сейчас для открытия новых скважин используется два метода.

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) выявили наиболее достоверный способ расчета области добычи нефти.

Процесс извлечения нефти из подземных резервуаров происходит через систему скважин, которые обеспечивают отбор нефти и газа из залежей. Он называется дренированием. Ученые выделяют разные методы оценки радиуса дренирования, обычно он ограничен половиной расстояния до соседних скважин. Однако важно учесть неоднородность пласта и особенности коллектора. Поэтому чаще применяются способы на основе гидродинамических исследований — программное обеспечение Kappa Workstation (модуль Saphir) и уравнение Э. Б. Чекалюка.

Ученые ПНИПУ сравнили промысловые данные с расчетами по вышеуказанным методам и нашли наиболее достоверный из них. Точность определяется тем, как математическая модель описывает фактические данные из карбонатных отложений нефтяных месторождений, такие как обводненность, газовый фактор, гидропроводность пласта, давление и другие.

Как рассказали в пресс-службе вуза, исследователи обнаружили, что радиусы скважин по модулю Saphir прямо связаны с тремя параметрами:

  • пластовое давление, при котором идет разработка запасов залежи;
  • забойное давление, при котором используются скважины;
  • гидропроводность пласта.

Для метода Чекалюка аналогичная связь есть только с последним фактором. Радиусы дренирования скважин, рассчитанные по способу Saphir, математически описываются и подтверждаются фактическими промысловыми данными с большей точностью. Таким образом, данный модуль дает более достоверные оценки скважин, при его использовании в будущем можно добывать больше полезных ископаемых из продуктивных пластов.

Читайте также:
Древние семена и листья растений помогают предсказать паводки и половодье в ПрикамьеВ ПГНИУ простились с доцентом кафедры теоретической физикиМуллинская нефтебаза в Перми выставлена на продажу за 105 миллионов рублей
#Общество#Пермь#ПНИПУ#Нефть#Ученые#Политех#Пермские ученые#Наука#Пермский политех
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика