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Posted 15 ноября, 04:00

Published 15 ноября, 04:00

Modified 15 ноября, 04:00

Updated 15 ноября, 04:00

Пермский краевой колледж искусств и культуры завоевал награды Всероссийского конкурса

Пермский краевой колледж искусств и культуры завоевал награды Всероссийского конкурса

15 ноября 2024, 04:00
Фото: Министерство культуры Пермского края.
3 ноября Народный хор Пермского краевого колледжа искусств и культуры, ансамбли второго, третьего и четвертого курсов и солисты приняли участие в VII Всероссийском конкурсе патриотической песни «Песни Родине поем» в Екатеринбурге.

Лауреатами конкурса стали:

Лауреаты I степени:

  • Хор ПККИК — худ. руководитель Л. А. Белецкая;
  • Ансамбль четвертого курса «Богатея», художественный руководитель Л. А. Белецкая;
  • Ансамбль второго курс «Вольница», художественный руководитель У. С. Горчегова, концертмейстер К. А. Пугин;
  • Анищенко Мария, художественный руководитель Ткаченко Н.А., концертмейстер П. П. Жикин.

Лауреаты II степени:

  • Ансамбль третьего курса «Диво», художественный руководитель Н. А. Ткаченко, концертмейстер П. П. Жикин;
  • Илона Шефер, художественный руководитель Н. А. Ткаченко, концертмейстер П. П. Жикин;
  • Татьяна Герасимович, художественный руководитель У. С. Горчегова, концертмейстер К. А. Пугин.

Лауреаты III степени:

  • Дарья Майшева, художественный руководитель Ткаченко Н.А., концертмейстер Жикин П.П.;
  • Лада Шайдурова, художественный руководитель Ткаченко Н.А., концертмейстер Жикин П.П.;
  • Милана Игнатьева, художественный руководитель Белецкая Л.А.

Дипломант

  • Александра Боброва, художественный руководитель Ткаченко Н.А., концертмейстер Жикин П.П.

Поздравляем всех участников конкурса с достойным выступлением и победами!

Пермский краевой колледж искусств и культуры — одно из ведущих учебных заведений, учредителем которого является министерство культуры Пермского края. Коллектив колледжа — это опытные преподаватели и талантливые студенты, которые ежегодно доказывают свой профессионализм на различных конкурсах и фестивалях.

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