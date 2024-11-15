Пермский краевой колледж искусств и культуры завоевал награды Всероссийского конкурса

Пермский краевой колледж искусств и культуры — одно из ведущих учебных заведений, учредителем которого является министерство культуры Пермского края. Коллектив колледжа — это опытные преподаватели и талантливые студенты, которые ежегодно доказывают свой профессионализм на различных конкурсах и фестивалях.