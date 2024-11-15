Пермский краевой колледж искусств и культуры завоевал награды Всероссийского конкурса

Posted 15 ноября, 04:00
Published 15 ноября, 04:00
Modified 15 ноября, 04:00
Updated 15 ноября, 04:00
Лауреатами конкурса стали:
Лауреаты I степени:
Лауреаты II степени:
Лауреаты III степени:
Дипломант
Поздравляем всех участников конкурса с достойным выступлением и победами!
Пермский краевой колледж искусств и культуры — одно из ведущих учебных заведений, учредителем которого является министерство культуры Пермского края. Коллектив колледжа — это опытные преподаватели и талантливые студенты, которые ежегодно доказывают свой профессионализм на различных конкурсах и фестивалях.