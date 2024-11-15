Пермский «Молот» проиграл ХК «Динамо-Алтай» в заключительном матче выездной серии

Пермский хоккейный клуб «Молот» уступил победу ХК «Динамо-Алтай» в завершающем матче выездной серии игр. Счет встречи, прошедшей вчера, 14 ноября, — 5:1. Спустя две минуты после старта единственную шайбу от пермяков в ворота соперника забросил Дмитрий Аржанов, это его первая шайба в сезоне.