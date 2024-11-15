Пермский «Молот» проиграл ХК «Динамо-Алтай» в заключительном матче выездной серии

Posted 15 ноября, 02:28
Published 15 ноября, 02:28
Modified 15 ноября, 02:31
Updated 15 ноября, 02:31
Пермский хоккейный клуб «Молот» уступил победу ХК «Динамо-Алтай» в завершающем матче выездной серии игр. Счет встречи, прошедшей вчера, 14 ноября, — 5:1. Спустя две минуты после старта единственную шайбу от пермяков в ворота соперника забросил Дмитрий Аржанов, это его первая шайба в сезоне.
Евгений Попихин, главный тренер ХК «Молот»:
— Команда соперника сегодня здорово играла, была голодной, забила голы из-за наших ошибок. Ну, а у нашей команды проблемы не движении, проблема в голове. Мы выиграли три игры на выезде и многие посчитали, что сегодня можно «харламить», вышли поиграть, а не выигрывать, а это большая разница. Нам предстоит большая работа, я понимаю, что все сразу не делается, так что, перед нами стоит большая задача: научить игроков побеждать. Это психология, а пока в этой команде ее не хватает.
Следующая игра «Молота» пройдет уже на домашнем льду. В понедельник, 18 ноября, в 19:00 наша команда сыграет с «Челметом» (Челябинск). Ранее пермяки одержали три победы подряд на выезде.