По программам Корпорации МСП малый и средний бизнес получит 5,3 трлн до 2030 года

Posted 15 ноября, 09:32
Published 15 ноября, 09:32
Modified 15 ноября, 09:32
Updated 15 ноября, 09:32
Председатель совета директоров Корпорации МСП, министр экономического развития Максим Решетников отметил, что концепция развития организации направлена на достижение цели указа президента по опережающему росту дохода на одного работника МСП, пишет ТАСС. В рамках нового федерального проекта следует перейти от количественных к качественным критериям в виде роста доходов на одного сотрудника предприятий малого и среднего предпринимательства выше темпов роста ВВП. Это потребует пересмотра роли корпорации и её инструментов.
Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП, уточнил, что почти половина из указанной суммы придется на отрасли, формирующие экономику предложения. Корпорация сохранит востребованные и эффективные программы, включая «зонтичные» поручительства. Появятся льготные кредиты для участников ОЭЗ и компаний из моногородов, а также в таких сферах, как станкостроение и робототехника. Будет введено льготное инвесткредитование для МСП в туризме, IT, научно-технической деятельности и производстве на сумму 800 млрд рублей до 2030 года.
На достижение цели указа президента направлены уже работающие и новые инструменты, система управления которыми выстроена на основе обратной связи от бизнеса и аналитики данных с МСП.РФ. Их реализация обеспечит порядка 50% общего вклада в достижение цели указа.
Исаевич добавил, что решение трех задач поможет достигнуть указанной цели. Они станут основой для стратегии развития корпорации. Первая цель — создание условий, способствующих увеличению переходов малых и средних предприятий (МСП) между категориями. Вторая задача — увеличение вклада МСП в экономику предложения. Импульс этим отраслям даст требуемое экономике предложение продукции и услуг. Третья цель — активное вовлечение МСП в создание технологического суверенитета, с планом достичь к 2030 году объема закупок у малых технологических компаний (МТК) в размере 1,2 трлн рублей.
Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута рассказал, что еще одним важным элементом поддержки МСП в ключевых отраслях является инвестиционная программа, разработанная Банком России, Корпорацией МСП и Минэкономразвития, с финансированием в 100 миллиардов рублей ежегодно.
Также будут запущены совместные «зонтичные» поручительства с региональными гарантийными учреждениями, где корпорация выступит в роли поручителя, а для поддержки городской экономики и отечественных брендов планируются совместные поручительства с ВЭБ.РФ. Это разделение рисков предоставит дополнительные возможности для привлечения финансирования.