По программам Корпорации МСП малый и средний бизнес получит 5,3 трлн до 2030 года

Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП, уточнил, что почти половина из указанной суммы придется на отрасли, формирующие экономику предложения. Корпорация сохранит востребованные и эффективные программы, включая «зонтичные» поручительства. Появятся льготные кредиты для участников ОЭЗ и компаний из моногородов, а также в таких сферах, как станкостроение и робототехника. Будет введено льготное инвесткредитование для МСП в туризме, IT, научно-технической деятельности и производстве на сумму 800 млрд рублей до 2030 года.