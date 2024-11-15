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Posted 15 ноября, 10:09

Published 15 ноября, 10:09

Modified 15 ноября, 10:11

Updated 15 ноября, 10:11

Подведены итоги Первенства Пермского края по плаванию

Подведены итоги Первенства Пермского края по плаванию

15 ноября 2024, 10:09
Фото: Владимир Горшков. АО «ОХК „Уралхим“.
С 12 по 14 ноября в спортивном комплексе «Олимпия-Пермь» прошло Первенство Пермского края по плаванию. 435 пловцов из 12 муниципалитетов региона боролись за право представлять Пермский край на всероссийских соревнованиях по плаванию «Юность России» в Челябинске в начале декабря.
Фото: Владимир Горшков. АО «ОХК „Уралхим“

В общей сложности было разыграно 84 комплекта наград. Проведение соревнований поддержал филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в рамках благотворительной программы „Уралхим“ — спорту».

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“, президент ОО „Федерация плавания Пермского края“:

Количество участников Первенства Пермского края по плаванию значительно превысило прошлогодний уровень. Вместе с ростом числа спортсменов усиливается и конкуренция. Так количество переходит в качество. Общими усилиями мы стремимся к тому, чтобы больше наших пловцов попадало в сборную России.

Чемпионами соревнований по числу золотых медалей стали: Кирилл Панцырев из Перми — семь золотых медалей, Кира Манохина из Перми и Матвей Онянов из Березников — по пять золотых награды.

Состязания проходили в двух возрастных подгруппах: юноши 14 — 15 лет и девушки 14 — 15 лет, имеющие разряд не ниже третьего спортивного, а также юноши 11 — 13 лет и девушки 11 — 13 лет, имеющие разряд не ниже первого юношеского. Борьба развернулась в таких дисциплинах, как комплексное плавание, баттерфляй, брасс, вольный стиль, плавание на спине. В программе были и четыре эстафеты 4×50 м.

Тимофей Пермяков, кандидат в мастера спорта, бассейн «БМ» (г. Пермь), победитель соревнований на дистанциях 50 и 100 м брассом, 50 и 100 м баттерфляем:

В плавании мне больше всего нравятся соревнования. Это незабываемые эмоции, особенно если побеждаешь. Если не побеждаешь, то это стимул становиться лучше. Один из последних моих значимых результатов — три первых места на первенстве Приволжского федерального округа. В этом сезоне мой план — выполнить мастера спорта и, желательно, выиграть «Резерв России». Пока у меня неплохие результаты, поэтому я думаю, что шансы есть.

Организаторами Первенства Пермского края по плаванию выступили Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края» и спорткомплекс «Олимпия-Пермь».

Фото: Владимир Горшков. АО «ОХК „Уралхим“

Золотые медали Первенства Пермского края в своих возрастных категориях завоевали:

  • 50 м (вольный стиль) — Вероника Караваева (Пермь), Кира Манохина (Пермь), Кирилл Панцырев (Пермь), Семен Шлыков (Пермь);
  • 100 м (вольный стиль) — Кира Манохина (Пермь), Анна Юринова (Губаха), Кирилл Панцырев (Пермь), Арсений Чернега (Пермь);
  • 200 м (вольный стиль) — Кира Манохина (Пермь), Анна Юринова (Губаха), Семен Демидов (Краснокамск), Арсений Чернега (Пермь);
  • 400 м (вольный стиль) — Юлия Шайхутдинова (Пермь), Мария Новожилова (Березники), Семен Демидов (Краснокамск), Максим Подъячев (Березники);
  • 800 м (вольный стиль) — Юлия Шайхутдинова (Пермь), Мария Новожилова (Березники), Семен Демидов (Краснокамск), Федор Кислицын (Березники);
  • 1500 м (вольный стиль) — Юлия Шайхутдинова (Пермь), Мария Новожилова (Березники), Семен Демидов (Краснокамск), Семен Фальковский (Березники);
  • 50 м (на спине) — Анна Салихова (Пермь), Мария Смирнова (Оса), Кирилл Панцырев (Пермь), Матвей Онянов (Березники);
  • 100 м (на спине) — Анна Салихова (Пермь), Мария Смирнова (Пермь), Кирилл Панцырев (Пермь), Матвей Онянов (Березники);
  • 200 м (на спине) — Анна Салихова (Пермь), Мария Смирнова (Оса), Данил Гусев (Пермь), Матвей Онянов (Березники);
  • 50 м (брасс) — Дарья Копылова (Оса), Алена Корякина (Березники), Тимофей Пермяков (Пермь), Лев Воложанин (Березники);
  • 100 м (брасс) — Дарья Копылова (Оса), Софья Чугунова (Пермь), Тимофей Пермяков (Пермь), Лев Воложанин (Березники);
  • 200 м (брасс) — Виктория Степанова (Березники), Арина Чугаева (Кудымкар), Илья Никифоров (Пермь), Лев Корчагин (Пермь);
  • 50 м (баттерфляй) — Дарья Копылова (Пермь), Вероника Караваева (Пермь), Тимофей Пермяков (Пермь), Матвей Онянов (Березники);
  • 100 м (баттерфляй) — Дарья Копылова (Оса), Софья Гейцман (Пермь), Тимофей Пермяков (Пермь), Максим Подъячев (Березники);
  • 200 м (баттерфляй) — Анфиса Ашихмина (Пермь), Дарья Христиани (Березники), Арсений Щукин (Березники), Семен Корчагин (Пермь);
  • 200 м (комплексное плавание) — Ксения Селеткова (Пермь), Анна Юринова (Губаха), Матвей Овчинников (Пермь), Матвей Онянов (Березники);
  • 400 м (комплексное плавание) — Ксения Селеткова (Пермь), Дарья Христиани (Березники), Арсений Щукин (Березники), Михаил Попов (Пермь);
  • эстафета 4×50 метров (вольный стиль) — Кирилл Панцырев, Данил Гусев, Георгий Курганов, Вячеслав Ходяшев (Пермь), Варвара Алферова, Татьяна Вольская, Ева Ушакова, Кира Манохина (Пермь);
  • смешанная эстафета 4×50 метров (комплексное плавание) — Кирилл Панцырев, Артем Спасин, Ева Ушакова, Татьяна Вольская (Пермь);
  • смешанная эстафета 4×50 метров (вольный стиль) — Кирилл Панцырев, Данил Гусев, Ева Ушакова, Кира Манохина (Пермь).
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