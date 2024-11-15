Подведены итоги Первенства Пермского края по плаванию

Состязания проходили в двух возрастных подгруппах: юноши 14 — 15 лет и девушки 14 — 15 лет, имеющие разряд не ниже третьего спортивного, а также юноши 11 — 13 лет и девушки 11 — 13 лет, имеющие разряд не ниже первого юношеского. Борьба развернулась в таких дисциплинах, как комплексное плавание, баттерфляй, брасс, вольный стиль, плавание на спине. В программе были и четыре эстафеты 4×50 м.