Подведены итоги Первенства Пермского края по плаванию

Posted 15 ноября, 10:09
Published 15 ноября, 10:09
Modified 15 ноября, 10:11
Updated 15 ноября, 10:11
В общей сложности было разыграно 84 комплекта наград. Проведение соревнований поддержал филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в рамках благотворительной программы „Уралхим“ — спорту».
Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“, президент ОО „Федерация плавания Пермского края“:
Количество участников Первенства Пермского края по плаванию значительно превысило прошлогодний уровень. Вместе с ростом числа спортсменов усиливается и конкуренция. Так количество переходит в качество. Общими усилиями мы стремимся к тому, чтобы больше наших пловцов попадало в сборную России.
Чемпионами соревнований по числу золотых медалей стали: Кирилл Панцырев из Перми — семь золотых медалей, Кира Манохина из Перми и Матвей Онянов из Березников — по пять золотых награды.
Состязания проходили в двух возрастных подгруппах: юноши 14 — 15 лет и девушки 14 — 15 лет, имеющие разряд не ниже третьего спортивного, а также юноши 11 — 13 лет и девушки 11 — 13 лет, имеющие разряд не ниже первого юношеского. Борьба развернулась в таких дисциплинах, как комплексное плавание, баттерфляй, брасс, вольный стиль, плавание на спине. В программе были и четыре эстафеты 4×50 м.
Тимофей Пермяков, кандидат в мастера спорта, бассейн «БМ» (г. Пермь), победитель соревнований на дистанциях 50 и 100 м брассом, 50 и 100 м баттерфляем:
В плавании мне больше всего нравятся соревнования. Это незабываемые эмоции, особенно если побеждаешь. Если не побеждаешь, то это стимул становиться лучше. Один из последних моих значимых результатов — три первых места на первенстве Приволжского федерального округа. В этом сезоне мой план — выполнить мастера спорта и, желательно, выиграть «Резерв России». Пока у меня неплохие результаты, поэтому я думаю, что шансы есть.
Организаторами Первенства Пермского края по плаванию выступили Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края» и спорткомплекс «Олимпия-Пермь».
Золотые медали Первенства Пермского края в своих возрастных категориях завоевали: