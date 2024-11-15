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Posted 15 ноября, 05:29

Published 15 ноября, 05:29

Modified 15 ноября, 07:41

Updated 15 ноября, 07:41

В Краснокамске суд рассмотрит дело о запрете христианской общины

Прокуратура в Прикамье хочет помешать деятельности запрещенного в служении священника

15 ноября 2024, 05:29
Фото: личная страница Глеба Палкина в соцсетях.

В Краснокамске суд рассмотрит дело о запрете христианской общины

Сюжет
Краснокамск
Глава религиозного объединения считает, что не нарушает закон.

Прокуратура Краснокамска потребовала через суд прекратить деятельность местной христианской общины. По мнению надзорного органа, «Христианская община православного Храма в честь Воскресения Христова в деревне Волеги Краснокамского района Пермского края» не входит в структуру централизованной религиозной организации. Хотя объединение принадлежит к христианской вере.

В пресс-службе городского суда рассказали, что богослужения проводятся в деревне Волеги, однако в Пермской епархии нет ни общины, ни храма с таким названием и местонахождением. По указу митрополита Пермского и Кунгурского руководитель группы официально запрещен в священнослужении без права специального облачения и преподания священнического благословения. Он фактически занимается раскольнической деятельностью и нарушает канонические нормы, считают в прокуратуре. Краснокамский городской суд начнет рассмотрение административного дела о запрете деятельности христианской общины 28 ноября.

Как обращает внимание «Ъ-Прикамье», глава религиозной группы — это бывший настоятель храма в поселке Майский Глеб Палкин. РПЦ запретила его в служении два года назад. Сам Глеб Палкин считает, что его деятельность не относится к основной структуре церкви, поэтому может существовать. Юристы же с мнением мужчины не согласны: закон разрешает деятельность лишь тех религиозных учреждений, которые были официально зарегистрированы.

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#Общество#Суд#Пермь#Краснокамск#Прокуратура#Православие#Священник
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