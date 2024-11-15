Прокуратура в Прикамье хочет помешать деятельности запрещенного в служении священника

Posted 15 ноября, 05:29
Published 15 ноября, 05:29
Modified 15 ноября, 07:41
Updated 15 ноября, 07:41
Прокуратура Краснокамска потребовала через суд прекратить деятельность местной христианской общины. По мнению надзорного органа, «Христианская община православного Храма в честь Воскресения Христова в деревне Волеги Краснокамского района Пермского края» не входит в структуру централизованной религиозной организации. Хотя объединение принадлежит к христианской вере.
В пресс-службе городского суда рассказали, что богослужения проводятся в деревне Волеги, однако в Пермской епархии нет ни общины, ни храма с таким названием и местонахождением. По указу митрополита Пермского и Кунгурского руководитель группы официально запрещен в священнослужении без права специального облачения и преподания священнического благословения. Он фактически занимается раскольнической деятельностью и нарушает канонические нормы, считают в прокуратуре. Краснокамский городской суд начнет рассмотрение административного дела о запрете деятельности христианской общины 28 ноября.
Как обращает внимание «Ъ-Прикамье», глава религиозной группы — это бывший настоятель храма в поселке Майский Глеб Палкин. РПЦ запретила его в служении два года назад. Сам Глеб Палкин считает, что его деятельность не относится к основной структуре церкви, поэтому может существовать. Юристы же с мнением мужчины не согласны: закон разрешает деятельность лишь тех религиозных учреждений, которые были официально зарегистрированы.