Прокуратура в Прикамье хочет помешать деятельности запрещенного в служении священника

Как обращает внимание «Ъ-Прикамье», глава религиозной группы — это бывший настоятель храма в поселке Майский Глеб Палкин. РПЦ запретила его в служении два года назад. Сам Глеб Палкин считает, что его деятельность не относится к основной структуре церкви, поэтому может существовать. Юристы же с мнением мужчины не согласны: закон разрешает деятельность лишь тех религиозных учреждений, которые были официально зарегистрированы.