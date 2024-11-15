Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП с пятью пострадавшими на шоссе Космонавтов

В результате дорожной аварии травмы разной степени тяжести получили водители и пассажиры машин. Позже один из пострадавших — ранее стало известно, что это водитель ВАЗ-2114, — скончался в больнице. В ходе надзорных мероприятий прокуратура оценит причины и условия инцидента, а также проконтролирует законность принятого процессуального решения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Прикамья.