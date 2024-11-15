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Posted 15 ноября, 08:30

Published 15 ноября, 08:30

Modified 15 ноября, 08:32

Updated 15 ноября, 08:32

Прокуратура взяла на контроль ход проверки по ДТП с пятью пострадавшими в Перми

Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП с пятью пострадавшими на шоссе Космонавтов

15 ноября 2024, 08:30
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Прокуратура взяла на контроль ход проверки по ДТП с пятью пострадавшими в Перми

Сюжет
Дтп
Сразу после полуночи на шоссе столкнулись ВАЗ-2114 и Lexus.

Прокуратура Индустриального района Перми держит на контроле ход процессуальной проверки по факту ДТП, случившегося сегодня ночью на шоссе Космонавтов. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114 проехал через перекресток на запрещающий сигнал светофора, а затем столкнулся с автомобилем Lexus.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

В результате дорожной аварии травмы разной степени тяжести получили водители и пассажиры машин. Позже один из пострадавших — ранее стало известно, что это водитель ВАЗ-2114, — скончался в больнице. В ходе надзорных мероприятий прокуратура оценит причины и условия инцидента, а также проконтролирует законность принятого процессуального решения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

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#Происшествия#Дтп#Пермь#Прокуратура#Шоссе космонавтов#Смертельное дтп
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