Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП с пятью пострадавшими на шоссе Космонавтов

Posted 15 ноября, 08:30
Published 15 ноября, 08:30
Modified 15 ноября, 08:32
Updated 15 ноября, 08:32
Прокуратура Индустриального района Перми держит на контроле ход процессуальной проверки по факту ДТП, случившегося сегодня ночью на шоссе Космонавтов. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114 проехал через перекресток на запрещающий сигнал светофора, а затем столкнулся с автомобилем Lexus.
В результате дорожной аварии травмы разной степени тяжести получили водители и пассажиры машин. Позже один из пострадавших — ранее стало известно, что это водитель ВАЗ-2114, — скончался в больнице. В ходе надзорных мероприятий прокуратура оценит причины и условия инцидента, а также проконтролирует законность принятого процессуального решения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Прикамья.