Пять пострадавших, восемь миллионов и три магазина. Неделя в Прикамье — в цифрах

Совладелица центра «Современное образование» Наталья Полыгалова говорит, что репетиторов нанимали еще в 18 веке — тогда они назывались гувернерами. Сейчас без репетитора сложно получить высокий балл на ЕГЭ и пройти на бюджетное отделение. Также эксперт рассказала о том, какой тип экзаменов лучше и когда нужен репетитор, а когда нет.