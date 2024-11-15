Пять пострадавших, восемь миллионов и три магазина. Неделя в Прикамье — в цифрах

Posted 15 ноября, 12:55
Published 15 ноября, 12:55
Modified 15 ноября, 12:55
Updated 15 ноября, 12:55
В Перми открылись три магазина федеральной сети «Ярче!». Торговые точки расположены в трех районах города — Индустриальном, Орджоникидзевском и Кировском.
В магазинах продаются товары собственного производства. Торговые точки принадлежат холдингу «KDV Групп», основной его акционер — Денис Штенгелов из рейтинга «125 миллиардеров России» журнала Forbes.
Некоторые маршруты изменились уже сегодня, 15 ноября, а на некоторых маршрутах пермяков ждут перемены в понедельник, 18 ноября.
В частности, власти Перми решили объединить маршруты №69 и №70, чтобы увеличить количество рейсов. Также из-за реконструкции ул. Карпинского перенаправят на другую улицу автобусы №28 и №29. Появятся и другие изменения — схемы движения можно посмотреть тут.
Своеобразный тренд на репетиторов для подготовки к ЕГЭ наблюдается как в Прикамье, так и в России. Чаще всего, школьникам ищут дополнительных педагогов по математике, русскому и английским языкам.
Совладелица центра «Современное образование» Наталья Полыгалова говорит, что репетиторов нанимали еще в 18 веке — тогда они назывались гувернерами. Сейчас без репетитора сложно получить высокий балл на ЕГЭ и пройти на бюджетное отделение. Также эксперт рассказала о том, какой тип экзаменов лучше и когда нужен репетитор, а когда нет.
Индустриальный районный суд обязал замруководителя отдела по Индустриальному району территориального управления краевого Минсоцразвития Наталью Плюснину вернуть в бюджет России 7,96 млн рублей.
Как оказалось, автомобиль Mercedes-Benz GLE 4MATIC купил родственник Плюсниной, но не стал оформлять на себя. А после получения требований прокуратуры семья решила перегнать машину в Казахстан. Поначалу Наталья утверждала, что покупка обошлась ей в 500 тыс. рублей, для установления реальной стоимости потребовалась судебная экспертиза.
На шоссе Космонавтов в Перми сразу после полуночи произошло ДТП с пятью пострадавшими. Водитель отечественного автомобиля проехал на красный сигнал светофора, следует из предварительной информации УМВД по Перми.
Все пострадавшие были доставлены в больницу, трое из них осмотрены медработниками и отпущены. Позже стало известно, что один из них скончался от полученных травм.