Пятизвездочный отель Radisson в Перми скоро откроют. Его строили с конца 2020 года

В отеле предусмотрено 158 комфортабельных номеров разных категорий. Кроме того, в здании расположены круглосуточный ресторан, тренажерный зал, конференц-залы, бассейн и SPA-центр, откуда открываются панорамные виды на город. Как рассказали в пресс-службе регионального Минимущества, в будущем власти планируют построить конгресс-центр, парковки и зоны отдыха, включая аквазону. В первую очередь многофункционального центра «Эспланада» входит ТРЦ «iMALL Эспланада», который открылся еще в середине февраля 2022 года.