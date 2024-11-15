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Posted 15 ноября, 07:37

Published 15 ноября, 07:37

Modified 15 ноября, 07:39

Updated 15 ноября, 07:39

Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию пятизвездочного отеля Radisson в Перми

Пятизвездочный отель Radisson в Перми скоро откроют. Его строили с конца 2020 года

15 ноября 2024, 07:37
Фото: properm.ru.

Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию пятизвездочного отеля Radisson в Перми

Сюжет
Туризм
Проект намеревались сдать еще в 2023 году, к юбилею краевой столицы.

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение на ввод в эксплуатацию отеля Radisson. Объект находится на перекрестке ул. Попова и Монастырской в Перми. Новый отель стал частью многофункционального комплекса «Эспланада», который реализуется в ходе приоритетного инвестиционного проекта.

В отеле предусмотрено 158 комфортабельных номеров разных категорий. Кроме того, в здании расположены круглосуточный ресторан, тренажерный зал, конференц-залы, бассейн и SPA-центр, откуда открываются панорамные виды на город. Как рассказали в пресс-службе регионального Минимущества, в будущем власти планируют построить конгресс-центр, парковки и зоны отдыха, включая аквазону. В первую очередь многофункционального центра «Эспланада» входит ТРЦ «iMALL Эспланада», который открылся еще в середине февраля 2022 года.

Проект МФЦ «Эспланада» реализует ООО «Проспект Пермь» (входит в ГК «Проспект» из Екатеринбурга). Строительство отеля Radisson началось еще в декабре 2020 года. Весной 2022 года реализацию проекта приостановили из-за новых санкций, введенных на фоне проведения СВО, стройка возобновилась в октябре того же года.

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#Недвижимость#Пермь#Туризм#Отель#Минимущества#Radisson
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