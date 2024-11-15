Пятизвездочный отель Radisson в Перми скоро откроют. Его строили с конца 2020 года

Posted 15 ноября, 07:37
Published 15 ноября, 07:37
Modified 15 ноября, 07:39
Updated 15 ноября, 07:39
Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение на ввод в эксплуатацию отеля Radisson. Объект находится на перекрестке ул. Попова и Монастырской в Перми. Новый отель стал частью многофункционального комплекса «Эспланада», который реализуется в ходе приоритетного инвестиционного проекта.
В отеле предусмотрено 158 комфортабельных номеров разных категорий. Кроме того, в здании расположены круглосуточный ресторан, тренажерный зал, конференц-залы, бассейн и SPA-центр, откуда открываются панорамные виды на город. Как рассказали в пресс-службе регионального Минимущества, в будущем власти планируют построить конгресс-центр, парковки и зоны отдыха, включая аквазону. В первую очередь многофункционального центра «Эспланада» входит ТРЦ «iMALL Эспланада», который открылся еще в середине февраля 2022 года.
Проект МФЦ «Эспланада» реализует ООО «Проспект Пермь» (входит в ГК «Проспект» из Екатеринбурга). Строительство отеля Radisson началось еще в декабре 2020 года. Весной 2022 года реализацию проекта приостановили из-за новых санкций, введенных на фоне проведения СВО, стройка возобновилась в октябре того же года.