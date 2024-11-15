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Posted 15 ноября, 04:02

Published 15 ноября, 04:02

Modified 15 ноября, 04:06

Updated 15 ноября, 04:06

Власти готовят проект планировки территории на месте мини-рынка «Нагорный»

Рядом с новым зоопарком на Нагорном построят двухэтажный ресторан

15 ноября 2024, 04:02
Фото: Google Maps.

Власти готовят проект планировки территории на месте мини-рынка «Нагорный»

Сюжет
Детский мир
Ранее стало известно о появлении здесь детского развлекательного центра.

Краевые власти поручили АО «Специализированный застройщик „Пермглавснаб“» подготовить проект планировки территории, находящейся между ул. Архитектора Свиязева и Космонавта Леонова. Также застройщик должен выполнить инженерные изыскания.

Здесь, на месте бывшего мини-рынка «Нагорный» планируют построить ресторан быстрого питания и детский развлекательный центр. Ресторан быстрого питания будет двухэтажным и займет не более 400 кв. м. Развлекательный центр высотой четыре этажа (в том числе один подземный) разместится на общей площади не более 6 тыс. кв. м. Такая информация появилась в приказе министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 13 ноября. На разработку проекта компании дается два года со дня подписания приказа.

Фото: приказ Минимущества Пермского края

О появлении детского развлекательного центра в микрорайоне Нагорный заговорили еще в сентябре 2022 года. Он расположится рядом с новым зоопарком. Проект получил статус приоритетного инвестиционного. Весной текущего года стало известно, что «Пермглавснаб» арендовал два земельных участка.

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#Общество#Пермь#Детский мир#Проект#Нагорный#Минимущества
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