Рядом с новым зоопарком на Нагорном построят двухэтажный ресторан

Posted 15 ноября, 04:02
Published 15 ноября, 04:02
Modified 15 ноября, 04:06
Updated 15 ноября, 04:06
Краевые власти поручили АО «Специализированный застройщик „Пермглавснаб“» подготовить проект планировки территории, находящейся между ул. Архитектора Свиязева и Космонавта Леонова. Также застройщик должен выполнить инженерные изыскания.
Здесь, на месте бывшего мини-рынка «Нагорный» планируют построить ресторан быстрого питания и детский развлекательный центр. Ресторан быстрого питания будет двухэтажным и займет не более 400 кв. м. Развлекательный центр высотой четыре этажа (в том числе один подземный) разместится на общей площади не более 6 тыс. кв. м. Такая информация появилась в приказе министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 13 ноября. На разработку проекта компании дается два года со дня подписания приказа.
О появлении детского развлекательного центра в микрорайоне Нагорный заговорили еще в сентябре 2022 года. Он расположится рядом с новым зоопарком. Проект получил статус приоритетного инвестиционного. Весной текущего года стало известно, что «Пермглавснаб» арендовал два земельных участка.