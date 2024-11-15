Рядом с новым зоопарком на Нагорном построят двухэтажный ресторан

Здесь, на месте бывшего мини-рынка «Нагорный» планируют построить ресторан быстрого питания и детский развлекательный центр. Ресторан быстрого питания будет двухэтажным и займет не более 400 кв. м. Развлекательный центр высотой четыре этажа (в том числе один подземный) разместится на общей площади не более 6 тыс. кв. м. Такая информация появилась в приказе министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 13 ноября. На разработку проекта компании дается два года со дня подписания приказа.