Сбербанк снова поднял ставку по ипотеке. Чего ожидать от льготных программ?

Posted 15 ноября, 12:15
Published 15 ноября, 12:15
Modified 15 ноября, 12:17
Updated 15 ноября, 12:17
Сегодня, 15 ноября, Сбербанк снова увеличил минимальные ставки по базовым ипотечным программам на 3,5% до 28,1% для вторичного жилья и 28,4% для первичного. Это произошло на фоне увеличения ключевой ставки и стоимости облигаций федерального займа. В ситуации разобрались журналисты «Новых известий».
Льготные ипотечные программы также будут подвержены изменениям. Средневзвешенные ставки будут повышены на 1-2,5 п. п. по программам, где сумма кредита превышает установленные государственные лимиты.
Например, ставка по семейной ипотеке будет составлять 11,8% для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при кредите свыше 13,5 млн рублей. При этом минимальная граница кредита для других регионов РФ составляет 7 млн рублей, а ставка — 12,9%.
По ипотеке для ИТ ставка будет равна 13% при сумме кредита от 10,5 млн руб.
Если процентная ставка по ипотеке была одобрена, но потом изменилась, реакция клиента банка будет зависеть от наличия подписанного кредитного договора с финансовой организацией. Обычно банк определяет процентную ставку только после заключения договора с клиентом.
Если ставка изменилась до подписания, банк может пересмотреть условия и предложить новый контракт с повышенной ставкой. Тогда стоит обратиться к банку для уточнения возможности сохранить прежнюю ставку. Однако, если ипотечный договор уже подписан, тогда ставка остается неизменной, и ее повышение не затронет действующие условия. Ставка фиксируется на момент подписания договора и банк не вправе односторонне изменить ее.
В Сбербанке отмечают, что для тех, кто заключил договор до изменения ставки, прежние условия ипотеки сохранятся.
В этом году ипотечные квартиры подорожали во всей России, средняя стоимость составила около 5,6 млн рублей. Этот показатель увеличился за год на 16%.
В Москве стоимость квартиры для ипотечного кредитования в среднем выросла до 10,5 млн рублей, а в Санкт-Петербурге достигла 7,8 млн рублей. Вместе с тем, в менее крупных субъектах цены остаются доступнее и колеблются в диапазоне 2,5-3,4 млн рублей.
Самой дорогой на вторичном рынке жилья оказалась квартира стоимостью 1,84 млрд рублей. Трехуровневая резиденция на Пречистенской набережной в Москве площадью 724 кв. м. предлагает спальни с отдельными ванными комнатами, спортзал, личный лифт и четыре места в подземном паркинге, а также вид на памятник Петру I.
При взятии ипотеки основным риском считается изменение процентной ставки. Если ставка является переменной, то существует возможность ее увеличения, что повлечет за собой увеличение ежемесячных выплат. Даже при фиксированной ставке, в условиях нестабильной экономической обстановки ставки на рынке могут возрасти, это повлияет на переоформление кредита.
Неожиданные дополнительные затраты могут стать неприятным сюрпризом для клиентов банка. Кредитование часто сопровождается скрытыми комиссиями, обязательными страховками и прочими расходами. Обязательное страхование жизни, здоровья и имущества является неотъемлемым условием ипотеки и влияет на общую стоимость кредита.
С начала осени прошлого года в России начался ускоренный рост процентных ставок по ипотечным кредитам. Это было связано с повышением ключевой ставки Центрального банка в ответ на экономические факторы.
К примеру, в октябре и ноябре банки, такие как ВТБ, Альфа-Банк, «Открытие» и другие, повысили базовые ипотечные ставки на жилье в разработке и готовое жилье до 16-17% годовых в зависимости от программы и условий.