Сбербанк снова поднял ставку по ипотеке. Чего ожидать от льготных программ?

Если ставка изменилась до подписания, банк может пересмотреть условия и предложить новый контракт с повышенной ставкой. Тогда стоит обратиться к банку для уточнения возможности сохранить прежнюю ставку. Однако, если ипотечный договор уже подписан, тогда ставка остается неизменной, и ее повышение не затронет действующие условия. Ставка фиксируется на момент подписания договора и банк не вправе односторонне изменить ее.