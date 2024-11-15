Школьник из Перми Роман Сотонин вышел в финал телешоу «Умнее всех»

В ходе игры Сотонин набрал 51 балл и перешел в финальный раунд игры «Умнее всех». В финал также прошел другой участник телешоу Павел Андриенко, его сумма баллов составила 62. В итоге победителем передачи стал Андриенко, его денежный приз составил 117 тыс. рублей.