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Posted 15 ноября, 05:17

Published 15 ноября, 05:17

Modified 15 ноября, 05:19

Updated 15 ноября, 05:19

Пермский школьник вышел в финал интеллектуального шоу «Умнее всех» с Канделаки

Школьник из Перми Роман Сотонин вышел в финал телешоу «Умнее всех»

15 ноября 2024, 05:17
Фото: Телеканал «Пятница».

Пермский школьник вышел в финал интеллектуального шоу «Умнее всех» с Канделаки

Премьера передачи состоялась вчера, 14 ноября.

Пермский 15-летний школьник Роман Сотонин стал участником интеллектуального шоу «Умнее всех» с Тиной Канделаки. Премьера шоу вышла на телеканале «Пятница» 14 ноября.

В эфире передачи школьники 10-15 лет демонстрируют свои умственные способности и борются за главный приз. Накопленные в течение викторины баллы за правильные ответы конвертируются в настоящие деньги. Победитель выпуска проходит в суперфинал.

Роман Сотонин является участником «Что? Где? Когда?» в Казани, Ижевске и Челябинске. Среди его увлечений — 3D-моделирование и программирование. Пермяк хочет в будущем разрабатывать компьютерные видеоигры.

В ходе игры Сотонин набрал 51 балл и перешел в финальный раунд игры «Умнее всех». В финал также прошел другой участник телешоу Павел Андриенко, его сумма баллов составила 62. В итоге победителем передачи стал Андриенко, его денежный приз составил 117 тыс. рублей.

Фото: Телеканал "Пятница"
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