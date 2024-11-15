Школьник из Перми Роман Сотонин вышел в финал телешоу «Умнее всех»

Posted 15 ноября, 05:17
Published 15 ноября, 05:17
Modified 15 ноября, 05:19
Updated 15 ноября, 05:19
Пермский 15-летний школьник Роман Сотонин стал участником интеллектуального шоу «Умнее всех» с Тиной Канделаки. Премьера шоу вышла на телеканале «Пятница» 14 ноября.
В эфире передачи школьники 10-15 лет демонстрируют свои умственные способности и борются за главный приз. Накопленные в течение викторины баллы за правильные ответы конвертируются в настоящие деньги. Победитель выпуска проходит в суперфинал.
Роман Сотонин является участником «Что? Где? Когда?» в Казани, Ижевске и Челябинске. Среди его увлечений — 3D-моделирование и программирование. Пермяк хочет в будущем разрабатывать компьютерные видеоигры.
В ходе игры Сотонин набрал 51 балл и перешел в финальный раунд игры «Умнее всех». В финал также прошел другой участник телешоу Павел Андриенко, его сумма баллов составила 62. В итоге победителем передачи стал Андриенко, его денежный приз составил 117 тыс. рублей.