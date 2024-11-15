Стало известно, быть ли храму на Парковом

Posted 15 ноября, 10:56
Published 15 ноября, 10:56
Modified 15 ноября, 11:32
Updated 15 ноября, 11:32
Храм в пермском микрорайоне Парковый все же появится. Сейчас проходит процесс рассмотрения проектов-эскизов будущего храма, какой из них больше подойдет в плане архитектурной планировки и сочетания с рядом стоящими зданиями. Об этом сообщили в пресс-службе Пермской епархии РПЦ в ответе на запрос Properm.ru.
Проект храма обсуждали на публичных слушаниях еще в конце ноября 2020 года. Его планировали построить на перекрестке ул. Куфонина и Паркового проспекта. Тогда стало известно, что Богоявленский мужской монастырь Пермской епархии РПЦ рассчитывает возвести деревянный храм-часовню и несколько надворных построек, в том числе и воскресную школу на 32 ребенка. Тогда президент фонда культурного и природного наследия «Обвинская роза» Елена Плешкова выступила против строительства. Она объяснила, что зеленую зону вдоль берега реки нужно беречь. «По федеральному закону, долины рек — зеленые коридоры, по которым должны перемещаться животные и растения. Поэтому нам максимально нужно сохранить эти зоны от урбанизации», — говорила пермячка. В защиту точки зрения Елены выступили лишь несколько жителей, а разработчики храма и верующие отреагировали на ее заявление гневно и даже с ругательствами.
Позже, 7 декабря того же года городская комиссия по землепользованию заслушала отчет мэрии о проведенных публичных слушаниях. Члены комиссии рекомендовали разрешить строительство храма на Парковом и согласовать его проект на градостроительном совете, писал «Ъ-Прикамье».
Properm.ru направил аналогичный запрос о судьбе храма на Парковом в пресс-службу администрации Перми, на него готовится ответ.