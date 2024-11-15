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Posted 15 ноября, 02:56

Published 15 ноября, 02:56

Modified 15 ноября, 04:58

Updated 15 ноября, 04:58

Вблизи остановки «Больничный городок» в Перми ночью случилось ДТП

«Тачка намотана на столб». На шоссе Космонавтов ночью произошло серьезное ДТП

15 ноября 2024, 02:56
Фото: properm.ru.

Вблизи остановки «Больничный городок» в Перми ночью случилось ДТП

Сюжет
Дтп
На кадрах заметно, что пострадал легковой автомобиль.

Серьезное ДТП случилось ночью на шоссе Космонавтов в Перми. Как сообщил читатель Properm.ru, авария произошла недалеко от остановки «Больничный городок». Происшествие могло случиться около 00:00 15 ноября. «Тачка намотана на столб», — пишет Telegram-канал «ЧП Пермь | новости».

Корреспондент Properm.ru направил запрос в пресс-службы ГИБДД по Перми и ГУ МВД России по Пермскому краю, ожидается ответ. На прошлой неделе в Перми ночью в ДТП пострадали три человека.

UPD. В аварии пострадали пять человек, официальная информация от Минздрава Прикамья и городского УМВД — по ссылке ниже.

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#Видео#Происшествия#Дтп#Пермь#Авария#Шоссе космонавтов
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