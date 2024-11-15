«Тачка намотана на столб». На шоссе Космонавтов ночью произошло серьезное ДТП

Posted 15 ноября, 02:56
Published 15 ноября, 02:56
Modified 15 ноября, 04:58
Updated 15 ноября, 04:58
Серьезное ДТП случилось ночью на шоссе Космонавтов в Перми. Как сообщил читатель Properm.ru, авария произошла недалеко от остановки «Больничный городок». Происшествие могло случиться около 00:00 15 ноября. «Тачка намотана на столб», — пишет Telegram-канал «ЧП Пермь | новости».
Корреспондент Properm.ru направил запрос в пресс-службы ГИБДД по Перми и ГУ МВД России по Пермскому краю, ожидается ответ. На прошлой неделе в Перми ночью в ДТП пострадали три человека.
UPD. В аварии пострадали пять человек, официальная информация от Минздрава Прикамья и городского УМВД — по ссылке ниже.