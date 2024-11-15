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Posted 15 ноября, 10:27

Published 15 ноября, 10:27

Modified 15 ноября, 10:28

Updated 15 ноября, 10:28

В ИК-40 в Кунгуре заключенный совершил самоубийство

В кунгурской колонии заключённый совершил самоубийство

15 ноября 2024, 10:27
Фото: 1MI.

В ИК-40 в Кунгуре заключенный совершил самоубийство

Сестра погибшего сомневается, что гибель брата — результат самоубийства.

В Кунгуре в исправительной колонии № 40 заключенный совершил суицид. О случившемся со ссылкой на сестру погибшего мужчины сообщает ura.ru.

«Он покончил с собой 21 октября. Сидел в ИК-40 в Кунгуре. Я не верю, что он сделал это по собственной воле», — рассказала изданию женщина.

Также она сообщила, что заключенный должен был выйти на свободу в июне 2025 года. По ее словам, ему не было смысла накладывать на себя руки. Сестра погибшего утверждает, что в колонии проводится проверка.

В Кунгуре в отношении мужчины, отбывающего наказание в исправительной колонии, возбуждено уголовное дело за дачу взятки должностному лицу. 27-летний подозреваемый, отбывая наказание в ФКУ ИК-40 ГУФСИН России по Пермскому краю за ранее совершенное преступление, нарушая правила режимного объекта, решил приобрести для личного пользования мобильный телефон.

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#Происшествия#Общество
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