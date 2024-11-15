В кунгурской колонии заключённый совершил самоубийство

Posted 15 ноября, 10:27
Published 15 ноября, 10:27
Modified 15 ноября, 10:28
Updated 15 ноября, 10:28
В Кунгуре в исправительной колонии № 40 заключенный совершил суицид. О случившемся со ссылкой на сестру погибшего мужчины сообщает ura.ru.
«Он покончил с собой 21 октября. Сидел в ИК-40 в Кунгуре. Я не верю, что он сделал это по собственной воле», — рассказала изданию женщина.
Также она сообщила, что заключенный должен был выйти на свободу в июне 2025 года. По ее словам, ему не было смысла накладывать на себя руки. Сестра погибшего утверждает, что в колонии проводится проверка.
В Кунгуре в отношении мужчины, отбывающего наказание в исправительной колонии, возбуждено уголовное дело за дачу взятки должностному лицу. 27-летний подозреваемый, отбывая наказание в ФКУ ИК-40 ГУФСИН России по Пермскому краю за ранее совершенное преступление, нарушая правила режимного объекта, решил приобрести для личного пользования мобильный телефон.