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Posted 15 ноября, 12:28

Published 15 ноября, 12:28

Modified 15 ноября, 12:29

Updated 15 ноября, 12:29

В Перми 7–8 декабря состоится ХIХ фестиваль джазовой музыки «Джаз-лихорадка»

В начале декабря Пермь в 19-й раз примет фестиваль джазовой музыки «Джаз-лихорадка»

15 ноября 2024, 12:28
Фото: министерство культуры Пермского края.

В Перми 7–8 декабря состоится ХIХ фестиваль джазовой музыки «Джаз-лихорадка»

Пермяки смогут увидеть выступления российских звёзд джаза

В Перми 7–8 декабря состоится ХIХ фестиваль джазовой музыки «Джаз-лихорадка». В этом году любители импровизации смогут насладиться местным и мировым джазом, сообщают организаторы.

Пять концертов пройдут в большом зале Дворце культуры им. Солдатова, в малом зале в конце каждого дня будет организован джаз-клуб «Хрустальный лев», на сцене которого хэдлайнеры фестиваля выступят с особой программой.

7 декабря (суббота), 15:00.

Открытие ХIХ музыкального фестиваля «Джаз-лихорадка». Пермский джаз: оркестр «Аристократ», группа Art&Cool и Биг Бэнд Евгения Манцирина (16+)

7 декабря (суббота), 19:00

Звезды мирового джаза: Джазовый коллектив Евгения Побожего, победителя Международного конкурса джазовых гитаристов в США (г. Москва) (16+).

7 декабря (суббота), 22:00

Джаз-клуб «Хрустальный лев»: Джазовый коллектив Евгения Побожего (г. Москва) и Roman Averin Project (г. Пермь) (18+).

8 декабря (воскресенье), 13:00

Пермский джаз: музыкальный проект «Се ля ви» («Ces’t La Vie»), Sirop electric quartet, Roman Averin Project (16+)

8 декабря (воскресенье), 17:00 и в 20:00

В 17:00 — Звезды мирового джаза: Варвара Убель и Трио Олега Бутмана (г. Москва) (16+)

В 20:00 — Звезды мирового джаза: Филармонический джазовый оркестр Республики Татарстан (г. Казань) (16+)

8 декабря (воскресенье), 22:00

Джаз-клуб «Хрустальный лев»: Варвара Убель и Трио Олега Бутмана (г. Москва) и квартет Филармонического джазового оркестра Республики Татарстан (г. Казань) (18+).

Театральный фестиваль Камский пройдет в Чайковском с 24 ноября по 2 декабря. В этом году на театральном фестивале Камский в Чайковском будет три лаборатории: для актеров и режиссеров, для менеджеров и для зрителей. Темой лабораторий станет Оттепель.

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#Пермь#Джаз#Культура#Фестиваль#Музыка#Джаз-лихорадка
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