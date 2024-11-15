В начале декабря Пермь в 19-й раз примет фестиваль джазовой музыки «Джаз-лихорадка»

Театральный фестиваль Камский пройдет в Чайковском с 24 ноября по 2 декабря. В этом году на театральном фестивале Камский в Чайковском будет три лаборатории: для актеров и режиссеров, для менеджеров и для зрителей. Темой лабораторий станет Оттепель.