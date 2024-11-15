В ночном ДТП на шоссе Космонавтов пострадали пять человек. В каком они состоянии

В пресс-службе Минздрава Пермского края сообщили Properm.ru, что две женщины и один мужчина доставлены в больницу, где их осмотрели медработники. Они отказались от госпитализации. Еще двое мужчин были госпитализированы в стационар — один находится в тяжелом состоянии, другой — в крайне тяжелом.