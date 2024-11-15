В ночном ДТП на шоссе Космонавтов пострадали пять человек. В каком они состоянии

Posted 15 ноября, 04:55
Published 15 ноября, 04:55
Modified 15 ноября, 07:54
Updated 15 ноября, 07:54
Стало известно, что в ночном ДТП недалеко от остановки «Больничный городок» в Перми пострадали пять человек. Авария произошла сегодня, 15 ноября, около 00:03.
По шоссе Космонавтов со стороны Одоевского в направлении улицы Братьев Игнатовых ехал автомобиль ВАЗ-2114 под управлением 21-летнего водителя. В районе дома №152 машина столкнулась с автомобилем LEXUS, за рулем которого находился 63-летний водитель. По предварительной информации, водитель отечественного автомобиля проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе Управления МВД по Перми.
В результате ДТП водитель ВАЗа и его пассажиры — 20-летний парень и 19-летняя девушка — госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Водитель иномарки и его 60-летняя пассажирка также госпитализированы в больницу. Полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства случившегося.
В пресс-службе Минздрава Пермского края сообщили Properm.ru, что две женщины и один мужчина доставлены в больницу, где их осмотрели медработники. Они отказались от госпитализации. Еще двое мужчин были госпитализированы в стационар — один находится в тяжелом состоянии, другой — в крайне тяжелом.
UPD. 12:44. В пресс-службе Госавтоинспекции Прикамья уточняют, что водитель ВАЗ-2114 скончался в больнице. Три человека после оказания медицинской помощи отпущены домой. Один пострадавший находится в больнице.