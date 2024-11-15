В Перми началось сооружение круизного электросудна «Байкал»

Posted 15 ноября, 14:17
Published 15 ноября, 14:17
Modified 15 ноября, 14:20
Updated 15 ноября, 14:20
«Пермская судоверфь» заложила круизное электросудно «Байкал» проекта ТФРП700. Строительство ведется по заказу ГТЛК для грузополучателя — компании «ВодоходЪ». Об этом сообщает Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.
Техническое наблюдение за постройкой судна ведется специалистами Балтийского филиала РС. Секции судна будут изготавливаться на территории Пермской судоверфи, дальнейшая сборка и достроечные работы будут проводится по месту эксплуатации — на озере Байкал — также силами судозавода. Сдача «Байкала» запланирована на сентябрь 2026 года.
Эксплуатация судна планируется в акватории озера Байкал по трем различным сценариям: круизное судно, рейсовое судно и плавучая гостиница (в межнавигационный период).
Для размещения и отдыха пассажиров на трех палубах судна предусмотрены комфортабельные каюты, панорамный ресторан, кафе-бар, детская игровая комната, СПА-зона и прогулочные палубы. Оснащение судна прогулочными катерами позволяет обеспечить транспортировку пассажиров и их высадку на необорудованный берег.
Важной особенностью проекта является наличие гибридной энергетической установки с использованием электродвижения и накопления энергии. Применение энергоустановки такого типа обеспечивает режимы хода с минимальными показателями вибрации и акустического шума, которые позволяют достичь высокого уровня комфорта пассажиров на борту. Помимо улучшения обитаемости, такое техническое решение обеспечивает пониженные выбросы в атмосферу, что положительно повлияет на экологию региона эксплуатации.
Основные характеристики проекта ТФРП700:
В Перми воссоздадут ботик Петра I. Партнером проекта стал филиал Волжской академии водного транспорта. Возведением исторического судна займутся курсанты учебного заведения и инженеры из Санкт-Петербурга.