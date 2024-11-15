В Перми началось сооружение круизного электросудна «Байкал»

Техническое наблюдение за постройкой судна ведется специалистами Балтийского филиала РС. Секции судна будут изготавливаться на территории Пермской судоверфи, дальнейшая сборка и достроечные работы будут проводится по месту эксплуатации — на озере Байкал — также силами судозавода. Сдача «Байкала» запланирована на сентябрь 2026 года.