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Posted 15 ноября, 14:17

Published 15 ноября, 14:17

Modified 15 ноября, 14:20

Updated 15 ноября, 14:20

В Перми до 2026 года построят круизное электросудно «Байкал»

В Перми началось сооружение круизного электросудна «Байкал»

15 ноября 2024, 14:17
Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина.

В Перми до 2026 года построят круизное электросудно «Байкал»

Эксплуатироваться современное судно будет на одноименном озере.

«Пермская судоверфь» заложила круизное электросудно «Байкал» проекта ТФРП700. Строительство ведется по заказу ГТЛК для грузополучателя — компании «ВодоходЪ». Об этом сообщает Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.

Техническое наблюдение за постройкой судна ведется специалистами Балтийского филиала РС. Секции судна будут изготавливаться на территории Пермской судоверфи, дальнейшая сборка и достроечные работы будут проводится по месту эксплуатации — на озере Байкал — также силами судозавода. Сдача «Байкала» запланирована на сентябрь 2026 года.

Эксплуатация судна планируется в акватории озера Байкал по трем различным сценариям: круизное судно, рейсовое судно и плавучая гостиница (в межнавигационный период).

Для размещения и отдыха пассажиров на трех палубах судна предусмотрены комфортабельные каюты, панорамный ресторан, кафе-бар, детская игровая комната, СПА-зона и прогулочные палубы. Оснащение судна прогулочными катерами позволяет обеспечить транспортировку пассажиров и их высадку на необорудованный берег.

Важной особенностью проекта является наличие гибридной энергетической установки с использованием электродвижения и накопления энергии. Применение энергоустановки такого типа обеспечивает режимы хода с минимальными показателями вибрации и акустического шума, которые позволяют достичь высокого уровня комфорта пассажиров на борту. Помимо улучшения обитаемости, такое техническое решение обеспечивает пониженные выбросы в атмосферу, что положительно повлияет на экологию региона эксплуатации.

Основные характеристики проекта ТФРП700:

  • Длина 69,8 м
  • Ширина 15,5 м
  • Экипаж и персонал 41 / 24 чел
  • Скорость полного хода 20 км/ч
  • Автономность по запасам топлива 7 суток
  • Пассажировместимость 70 / 152 чел.

В Перми воссоздадут ботик Петра I. Партнером проекта стал филиал Волжской академии водного транспорта. Возведением исторического судна займутся курсанты учебного заведения и инженеры из Санкт-Петербурга.

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#Пермь#Строительство#Транспорт#Судоверфь
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