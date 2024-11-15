В Пермском крае восемь новых лесопожарных автомобилей год простояли без дела

Восемь грузовых автомобилей повышенной проходимости, полученные Пермским лесопожарным центром в начале 2024 года не были поставлены на учет и не использовались при тушении пожаров. Это выявила Пермская межрайонная природоохранная прокуратура при проверке деятельности учреждений, подведомственных Министерству природных ресурсов Пермского края.