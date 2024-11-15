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Posted 15 ноября, 08:40

Published 15 ноября, 08:40

Modified 15 ноября, 08:42

Updated 15 ноября, 08:42

В Перми переданные в начале 2024 года 8 спецавтомобилей год не использовались

В Пермском крае восемь новых лесопожарных автомобилей год простояли без дела

15 ноября 2024, 08:40
Фото: пресс-служба администрации губернатора.

В Перми переданные в начале 2024 года 8 спецавтомобилей год не использовались

Выявлены и другие нарушения в деятельности учреждений, подведомственных Министерству природных ресурсов Пермского края.

Восемь грузовых автомобилей повышенной проходимости, полученные Пермским лесопожарным центром в начале 2024 года не были поставлены на учет и не использовались при тушении пожаров. Это выявила Пермская межрайонная природоохранная прокуратура при проверке деятельности учреждений, подведомственных Министерству природных ресурсов Пермского края.

Также не проводилось своевременное лесопатологическое обследование лесных участков, определенных государственных заданием. Отмечены факты несоблюдения сроков размещения обязательной информации в единой информационной системе. Допускались нарушения сроков оплаты контрактов.

По итогам проверки руководителям учреждений внесены представления, которые удовлетворены. Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.

В сентябре губернатор Пермского края Дмитрий Махонин передал ключи от лесопожарной и лесохозяйственной техники профильным службам из муниципалитетов Прикамья в ходе Всероссийского форума «Леса России».

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#Общество#Лес#Пожар#Прокуратура#Природоохранная прокуратура
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