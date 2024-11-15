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Posted 15 ноября, 07:02

Published 15 ноября, 07:02

Modified 15 ноября, 07:05

Updated 15 ноября, 07:05

В Прикамье подвели первые итоги по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

В Прикамье подвели первые итоги по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

15 ноября 2024, 07:02
Фото: permkrai.ru.
В 2024 году в Перми активно проводились работы по ремонту дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который был запущен по инициативе главы РФ Владимира Путина. Данный проект играет важную роль в развитии транспортной инфраструктуры по всей стране, включая Пермский край.
Фото: permkrai.ru

Национальный проект направлен на улучшение качества дорожного покрытия, повышение уровня безопасности и создание удобных условий для всех участников дорожного движения — водителей, пешеходов и пассажиров общественного транспорта.

В Пермском крае в рамках нацпроекта были запланированы и осуществлены работы на многих ключевых участках улично-дорожной сети, которые соединяют важные районы города и обеспечивают транспортные связи с областными и федеральными дорогами. Благодаря своевременной контрактации удалось отремонтировать множество улиц в 2024 году, хотя они первоначально были предусмотрены для ремонта только в 2025 году.

К числу ключевых участков проводимого ремонта относится улица Героев Хасана, которая является одной из самых загруженных и стратегически важных улиц города. Специалисты отремонтировали проезжую часть в обоих направлениях. Первый участок, длиной 650 метров, соединяет въезд в город с тоннелем на улице Героев Хасана, дом 120. Здесь проведены работы по снятию старого асфальта и укладке новых слоев асфальтобетона. Второй участок, протяженностью 3,25 км, охватывает отрезок от улицы Белинского до Хлебозаводской. Модернизация этих участков на Героев Хасана позволила улучшить дорожное движение и создать надежное покрытие для ежедневного использования.

Также в рамках проекта была отремонтирована Южная Дамба, важная городская артерия. Длина ремонтируемого участка превышает 1 км. Эта улица соединяет улицы Николая Островского и Гагарина, связывая город с основными автомагистралями. Работы на Южной Дамбе улучшили транспортный поток в районе, уменьшили заторы и повысили комфорт для водителей, пешеходов и пассажиров общественного транспорта.

В 2024 году была выполнена реконструкция автодороги «Пермь — Новые Ляды» (улица Лядовская). Ремонт, охватывающий почти 5 км и связывающий улицы Завьялова и развязку Восточного обхода, имеет большое стратегическое значение. Подрядчик ООО «Газпромнефте-дорожное строительство Прикамье» реализовал полный объем работ: отремонтировал дорожное покрытие, улучшил обочины, обновил знаки и разметку.

Лядовская улица в Перми служит главной артерией для нескольких микрорайонов: Запруд, Запруд-2, Гарцы и Центральная усадьба, на ней находятся семь автобусных маршрутов, поэтому восстановление покрытия и прилегающей территории было крайне важным. Здесь расположены различные социальные объекты, имеющие значимость для жителей округи.

Также был отремонтирован участок дороги Дружбы: первый — длиной 2,33 км от остановки «Лесная поляна» до «Блочной», второй — 2,7 км от км 6+400 до границы Орджоникидзевского района.

Работы на всех указанных улицах проводились с соблюдением строгих стандартов качества. Подрядная организация АО «Уралмостострой» осуществляла обязательные тестирования на каждом этапе укладки асфальта, в том числе фрезерование старого покрытия, укладку выравнивающего и верхнего слоев, установку бордюров, а также нанесение новой разметки и другие работы.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Пермском крае стремятся улучшить условия жизни местных жителей и обеспечить эффективное транспортное сообщение. Пермь как ключевой элемент городской агломерации подвержена высоким транспортным нагрузкам, что делает необходимым обновление дорожной инфраструктуры. Модернизация дорог способствует снижению износа транспортных средств, уменьшению времени в пути и повышению безопасности, особенно в местах с высокой интенсивностью движения и значимостью для общества.

Реализация национального проекта в Перми и Пермском крае приносит заметные результаты, способствующие улучшению качества жизни и доступности городской инфраструктуры. Министерство транспорта Пермского края тщательно контролирует реализацию всех этапов проекта, чтобы гарантировать долгосрочную надежность и безопасность дорожной сети.

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