В Прикамье подвели первые итоги по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

К числу ключевых участков проводимого ремонта относится улица Героев Хасана, которая является одной из самых загруженных и стратегически важных улиц города. Специалисты отремонтировали проезжую часть в обоих направлениях. Первый участок, длиной 650 метров, соединяет въезд в город с тоннелем на улице Героев Хасана, дом 120. Здесь проведены работы по снятию старого асфальта и укладке новых слоев асфальтобетона. Второй участок, протяженностью 3,25 км, охватывает отрезок от улицы Белинского до Хлебозаводской. Модернизация этих участков на Героев Хасана позволила улучшить дорожное движение и создать надежное покрытие для ежедневного использования.