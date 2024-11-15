В Прикамье подвели первые итоги по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Posted 15 ноября, 07:02
Published 15 ноября, 07:02
Modified 15 ноября, 07:05
Updated 15 ноября, 07:05
Национальный проект направлен на улучшение качества дорожного покрытия, повышение уровня безопасности и создание удобных условий для всех участников дорожного движения — водителей, пешеходов и пассажиров общественного транспорта.
В Пермском крае в рамках нацпроекта были запланированы и осуществлены работы на многих ключевых участках улично-дорожной сети, которые соединяют важные районы города и обеспечивают транспортные связи с областными и федеральными дорогами. Благодаря своевременной контрактации удалось отремонтировать множество улиц в 2024 году, хотя они первоначально были предусмотрены для ремонта только в 2025 году.
К числу ключевых участков проводимого ремонта относится улица Героев Хасана, которая является одной из самых загруженных и стратегически важных улиц города. Специалисты отремонтировали проезжую часть в обоих направлениях. Первый участок, длиной 650 метров, соединяет въезд в город с тоннелем на улице Героев Хасана, дом 120. Здесь проведены работы по снятию старого асфальта и укладке новых слоев асфальтобетона. Второй участок, протяженностью 3,25 км, охватывает отрезок от улицы Белинского до Хлебозаводской. Модернизация этих участков на Героев Хасана позволила улучшить дорожное движение и создать надежное покрытие для ежедневного использования.
Также в рамках проекта была отремонтирована Южная Дамба, важная городская артерия. Длина ремонтируемого участка превышает 1 км. Эта улица соединяет улицы Николая Островского и Гагарина, связывая город с основными автомагистралями. Работы на Южной Дамбе улучшили транспортный поток в районе, уменьшили заторы и повысили комфорт для водителей, пешеходов и пассажиров общественного транспорта.
В 2024 году была выполнена реконструкция автодороги «Пермь — Новые Ляды» (улица Лядовская). Ремонт, охватывающий почти 5 км и связывающий улицы Завьялова и развязку Восточного обхода, имеет большое стратегическое значение. Подрядчик ООО «Газпромнефте-дорожное строительство Прикамье» реализовал полный объем работ: отремонтировал дорожное покрытие, улучшил обочины, обновил знаки и разметку.
Лядовская улица в Перми служит главной артерией для нескольких микрорайонов: Запруд, Запруд-2, Гарцы и Центральная усадьба, на ней находятся семь автобусных маршрутов, поэтому восстановление покрытия и прилегающей территории было крайне важным. Здесь расположены различные социальные объекты, имеющие значимость для жителей округи.
Также был отремонтирован участок дороги Дружбы: первый — длиной 2,33 км от остановки «Лесная поляна» до «Блочной», второй — 2,7 км от км 6+400 до границы Орджоникидзевского района.
Работы на всех указанных улицах проводились с соблюдением строгих стандартов качества. Подрядная организация АО «Уралмостострой» осуществляла обязательные тестирования на каждом этапе укладки асфальта, в том числе фрезерование старого покрытия, укладку выравнивающего и верхнего слоев, установку бордюров, а также нанесение новой разметки и другие работы.
В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Пермском крае стремятся улучшить условия жизни местных жителей и обеспечить эффективное транспортное сообщение. Пермь как ключевой элемент городской агломерации подвержена высоким транспортным нагрузкам, что делает необходимым обновление дорожной инфраструктуры. Модернизация дорог способствует снижению износа транспортных средств, уменьшению времени в пути и повышению безопасности, особенно в местах с высокой интенсивностью движения и значимостью для общества.
Реализация национального проекта в Перми и Пермском крае приносит заметные результаты, способствующие улучшению качества жизни и доступности городской инфраструктуры. Министерство транспорта Пермского края тщательно контролирует реализацию всех этапов проекта, чтобы гарантировать долгосрочную надежность и безопасность дорожной сети.