В профмероприятии пермского педагогического участвовали свыше 500 школьников

В ходе мероприятия школьники под руководством известных ученых и представителей крупных компаний, образовательных учреждений и медиахолдингов узнали о разных, порой неожиданных, но востребованных профессиях — например, инженера в медицине, IT-специалиста в музеях и химика в археологических исследованиях. Каждый участник составил свой карьерный план: от школьного обучения до получения работы с достойной оплатой.