В профмероприятии пермского педагогического участвовали свыше 500 школьников

Posted 15 ноября, 11:56
Published 15 ноября, 11:56
Modified 15 ноября, 11:58
Updated 15 ноября, 11:58
Мероприятие прошло в рамках выставки «Образование и карьера».
Более 500 участников из разных городов региона, включая Пермь, Красновишерск, Орду, Губаху, Лысьву и Чайковское, смогли самостоятельно построить маршрут по профессиональным возможностям благодаря организованному мероприятию. Формат события способствовал тому, что будущие абитуриенты получили целостное представление о карьерных перспективах в таких областях, как естественные науки и социально-гуманитарные дисциплины.
В ходе мероприятия школьники под руководством известных ученых и представителей крупных компаний, образовательных учреждений и медиахолдингов узнали о разных, порой неожиданных, но востребованных профессиях — например, инженера в медицине, IT-специалиста в музеях и химика в археологических исследованиях. Каждый участник составил свой карьерный план: от школьного обучения до получения работы с достойной оплатой.
На встрече с молодежью «Распакуем Пермский край», состоявшейся в последний день выставки, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил важность усилий региона по увеличению числа выпускников, продолжающих обучение в техникумах, колледжах и университетах Прикамья. По его словам, для образовательных учреждений среднего профессионального образования запланировано возведение 23 новых объектов, включая учебные здания, мастерские и спорткомплексы. Развитие вузов также имеет значение — началось строительство межвузовского кампуса.
В рамках мероприятия прошло выступление известных ученых, деканов пермского педагогического: Дмитрия Шмуратко, кандидата исторических наук, декана исторического факультета, эксперта в области цифровой археологии, и Алексея Вяткина, кандидата физико-математических наук, декана физического факультета, научного сотрудника лаборатории вибрационной гидродинамики ПГГПУ.
В исследовании карьерных путей активно участвовали Анатолий Шиляев, первый заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «УНИИКМ», Евгений Генсон, генеральный директор ООО «Научно-инжиниринговый центр „Пермяк“, Наталья Вязникова, специалист по профориентации, Ростислав Третьяков, менеджер по персоналу АО „МЕТАФРАКС Кемикалс“, Ксения Осипова, руководитель HR-клуба Пермской торгово-промышленной палаты, Татьяна Вострикова, директор Пермского краеведческого музея, и Валерий Мазанов, программный директор „Европейской медиагруппы“ в Перми.
Поддержку в раскрытии секретов успешного выбора востребованной профессии и особенностей обучения в регионе предоставили представители вузов-бенефициаров кампуса «Будущее Пармы» (создается благодаря нацпроекту «Наука и университеты»): ПГГПУ, ПГНИУ, ПНИПУ, ПГИК, ПГМУ, НИУ ВШЭ — Пермь, ПГФА и ПГАТУ.