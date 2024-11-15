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Posted 15 ноября, 15:29

Published 15 ноября, 15:29

Modified 15 ноября, 15:33

Updated 15 ноября, 15:33

В Перми произойдет изменение расписания ряда маршрутов общественного транспорта

В выходные и после выходных в Перми изменятся маршруты трамваев и автобусов

15 ноября 2024, 15:29
Фото: properm.ru.

В Перми произойдет изменение расписания ряда маршрутов общественного транспорта

Сюжет
Пермская езда
Изменения связаны с проведением ремонтных работ на улице Дзержинского.

В выходные и после них произойдут изменении в работе трамвайных и автобусных маршрутов. Об этом сообщают в администрации Перми.

Так, 17 ноября в связи с проведением ремонтных работ на улице Дзержинского будет временно ограничено движение трамваев, что приведёт к корректировкам в расписании движения всех трамвайных маршрутов.

Трамвайный маршрут №3 не будет обслуживаться в этот период. У трамваев маршрутов №3, 4, 5, 6, 7, 8 и 11 в связи с ремонтными работами изменится движение. Для поездок в сторону конечной остановки «Красный Октябрь» пассажиры могут воспользоваться автобусами, следующими по Парковому проспекту. Проезд всех вагонов к депо «Красный Октябрь» будет обеспечен с 5:00 до 8:00 и вечером с 20:00 до 00:00.

Кроме того, с 18 ноября будет изменено расписание движения ряда автобусных маршрутов в связи с меняющейся дорожной обстановкой. На маршрутах №6 и №18 расписание будет скорректировано по будням. На маршруте №53 — по будням и выходным. Пассажиров просят быть внимательными и следить за расписанием движения.

На днях глава департамента транспорта пермской мэрии Анатолий Путин рассказал думцам, что за девять месяцев 2024 года автобусы и трамваи перевезли на муниципальных маршрутах 176,5 млн пассажиров — на 5,4 млн больше, чем в январе–сентябре минувшего года, когда пермский общественный транспорт обслужил 171,1 млн человек.

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#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Общественный транспорт
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