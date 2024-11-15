В выходные и после выходных в Перми изменятся маршруты трамваев и автобусов

Трамвайный маршрут №3 не будет обслуживаться в этот период. У трамваев маршрутов №3, 4, 5, 6, 7, 8 и 11 в связи с ремонтными работами изменится движение. Для поездок в сторону конечной остановки «Красный Октябрь» пассажиры могут воспользоваться автобусами, следующими по Парковому проспекту. Проезд всех вагонов к депо «Красный Октябрь» будет обеспечен с 5:00 до 8:00 и вечером с 20:00 до 00:00.