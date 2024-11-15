В выходные и после выходных в Перми изменятся маршруты трамваев и автобусов

Posted 15 ноября, 15:29
Published 15 ноября, 15:29
Modified 15 ноября, 15:33
Updated 15 ноября, 15:33
В выходные и после них произойдут изменении в работе трамвайных и автобусных маршрутов. Об этом сообщают в администрации Перми.
Так, 17 ноября в связи с проведением ремонтных работ на улице Дзержинского будет временно ограничено движение трамваев, что приведёт к корректировкам в расписании движения всех трамвайных маршрутов.
Трамвайный маршрут №3 не будет обслуживаться в этот период. У трамваев маршрутов №3, 4, 5, 6, 7, 8 и 11 в связи с ремонтными работами изменится движение. Для поездок в сторону конечной остановки «Красный Октябрь» пассажиры могут воспользоваться автобусами, следующими по Парковому проспекту. Проезд всех вагонов к депо «Красный Октябрь» будет обеспечен с 5:00 до 8:00 и вечером с 20:00 до 00:00.
Кроме того, с 18 ноября будет изменено расписание движения ряда автобусных маршрутов в связи с меняющейся дорожной обстановкой. На маршрутах №6 и №18 расписание будет скорректировано по будням. На маршруте №53 — по будням и выходным. Пассажиров просят быть внимательными и следить за расписанием движения.
На днях глава департамента транспорта пермской мэрии Анатолий Путин рассказал думцам, что за девять месяцев 2024 года автобусы и трамваи перевезли на муниципальных маршрутах 176,5 млн пассажиров — на 5,4 млн больше, чем в январе–сентябре минувшего года, когда пермский общественный транспорт обслужил 171,1 млн человек.