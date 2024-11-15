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Posted 15 ноября, 17:15

Published 15 ноября, 17:15

Modified 15 ноября, 17:15

Updated 15 ноября, 17:15

Владимир Ефимов: Инвесторы благоустроили пять набережных Москвы-реки за 5 лет

Владимир Ефимов: Инвесторы благоустроили пять набережных Москвы-реки за 5 лет

15 ноября 2024, 17:15
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, инвесторы и девелоперы — участники крупного проекта благоустройства прибрежных территорий Москвы-реки с 2020 года — завершили работы на пяти набережных общей протяженностью около четырех км.

Ефимов рассказал, что благоустройство проводилось в рамках строительства новых жилых комплексов. Самые масштабные изменения отмечаются в Нагатинском Затоне. Здесь, на берегу длиной 1,5 километра, расположились пляжная зона, променад с велосипедной дорожкой и зона для воркаута. Дополнительно две набережные обновили в Хорошево-Мневниках и Покровском-Стрешневе в северо-западной части Москвы, а также по одной в районе затона Новинки на юге столицы и в Левобережном районе в северной части города.

Как сообщает mos.ru, усилиями девелоперов и города в Москве выросло число общественных мест у воды. В столице активно обустраивают парковые зоны, детские и спортплощадки, а также пространства для пикников и спортивные маршруты.

Согласно заявлению министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, в текущем году на территории Покровского-Стрешнева завершилось благоустройство набережной длиной 350 метров на участке слияния Москвы-реки и Сходни поблизости к жилому комплексу. Здесь построили детскую и спортплощадки, оборудовали зону рекреации и площадку для игры в петанк. К концу года планируют завершить обновление еще одной прибрежной зоны площадью 14 гектаров на Покровской набережной.

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