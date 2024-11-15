Владимир Ефимов: Инвесторы благоустроили пять набережных Москвы-реки за 5 лет

Ефимов рассказал, что благоустройство проводилось в рамках строительства новых жилых комплексов. Самые масштабные изменения отмечаются в Нагатинском Затоне. Здесь, на берегу длиной 1,5 километра, расположились пляжная зона, променад с велосипедной дорожкой и зона для воркаута. Дополнительно две набережные обновили в Хорошево-Мневниках и Покровском-Стрешневе в северо-западной части Москвы, а также по одной в районе затона Новинки на юге столицы и в Левобережном районе в северной части города.