Власти Перми прокомментировали инцидент с лопнувшим стеклом в автобусе № 51

Posted 15 ноября, 05:49
Published 15 ноября, 05:49
Modified 15 ноября, 05:51
Updated 15 ноября, 05:51
Вчера, 14 ноября около 19:00, в салоне автобуса № 51 лопнуло стекло. В сети пишут, что осколок стекла попал в глаз пассажирке.
В пермском дептрансе корреспонденту Properm.ru сообщили, что транспортное средство сошло с линии из-за поломки. Об инциденте своевременно известно не было. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. «Информации о состоянии девушки нет, к сожалению», отметили в мэрии.
Власти города напоминают пермякам, что при несчастном случае в салоне автобуса следует сказать об этом водителю. В таких условиях водитель должен остановить автобус и сообщить об инциденте в диспетчерскую службу. На место происшествия должны приехать экстренные службы для оказания помощи пострадавшим.
Помимо того, в ведомстве рассказали, что все пассажиры городского транспорта застрахованы. При получении травмы пострадавший вправе обратиться к перевозчику за информацией о получении выплаты. Контакты ответственного лица можно узнать на сайте «Пермского транспорта».
Корреспондент Properm.ru направил также запрос в краевой минздрав. На момент публикации новости ответ от ведомства не поступил.