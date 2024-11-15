Власти Перми прокомментировали инцидент с лопнувшим стеклом в автобусе № 51

В пермском дептрансе корреспонденту Properm.ru сообщили, что транспортное средство сошло с линии из-за поломки. Об инциденте своевременно известно не было. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. «Информации о состоянии девушки нет, к сожалению», отметили в мэрии.



Власти города напоминают пермякам, что при несчастном случае в салоне автобуса следует сказать об этом водителю. В таких условиях водитель должен остановить автобус и сообщить об инциденте в диспетчерскую службу. На место происшествия должны приехать экстренные службы для оказания помощи пострадавшим.