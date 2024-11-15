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Posted 15 ноября, 05:49

Published 15 ноября, 05:49

Modified 15 ноября, 05:51

Updated 15 ноября, 05:51

В пермском автобусе № 51 лопнуло стекло. Осколок попал в глаз пассажирке

Власти Перми прокомментировали инцидент с лопнувшим стеклом в автобусе № 51

15 ноября 2024, 05:49
Фото: ЧП ДТП Пермь.

В пермском автобусе № 51 лопнуло стекло. Осколок попал в глаз пассажирке

Автобус сошел с линии из-за поломки.

Вчера, 14 ноября около 19:00, в салоне автобуса № 51 лопнуло стекло. В сети пишут, что осколок стекла попал в глаз пассажирке.

В пермском дептрансе корреспонденту Properm.ru сообщили, что транспортное средство сошло с линии из-за поломки. Об инциденте своевременно известно не было. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. «Информации о состоянии девушки нет, к сожалению», отметили в мэрии.

Власти города напоминают пермякам, что при несчастном случае в салоне автобуса следует сказать об этом водителю. В таких условиях водитель должен остановить автобус и сообщить об инциденте в диспетчерскую службу. На место происшествия должны приехать экстренные службы для оказания помощи пострадавшим.

Помимо того, в ведомстве рассказали, что все пассажиры городского транспорта застрахованы. При получении травмы пострадавший вправе обратиться к перевозчику за информацией о получении выплаты. Контакты ответственного лица можно узнать на сайте «Пермского транспорта».

Корреспондент Properm.ru направил также запрос в краевой минздрав. На момент публикации новости ответ от ведомства не поступил.

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