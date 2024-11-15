Вступил в силу приговор группировке русских хакеров из Перми

Ковалев и Зайцев получили реальные сроки, соответственно 4 и 3,5 года колонии общего режима. Гилева и Соловьева приговорили к срокам наказания (3 года и 3 месяца), в зачет которого пошло время их пребывания в СИЗО. Денис Пачевский и Артем Быстрых приговорены к трем годам и трем месяцам принудительных работ каждый с удержанием 13% из их зарплат в доход государства. Суд, как и требовала того прокуратура, конфисковал в доход государства арестованные ранее иномарки, а также средства на счетах хакеров.