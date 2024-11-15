Вступил в силу приговор группировке русских хакеров из Перми

Posted 15 ноября, 06:40
Published 15 ноября, 06:40
Modified 15 ноября, 06:42
Updated 15 ноября, 06:42
Апелляционная коллегия Мосгорсуда оставила без изменений приговор группе русских хакеров в части размера наказания, сообщили журналисту Properm.ru в пресс-службе инстанции. Решение было вынесено накануне, 14 ноября.
Обжаловали решение Савёловского суда хакер Александр Ковалев и владелец компании «Гет-Нэт» Артем Зайцев. Кроме того, два апелляционных представления на приговор русским хакерам направила прокуратура. «Решение по делу было изменено частично, но сроков наказания это не коснулось, подробности будут опубликованы на сайте суда. Приговор вступил в силу», — рассказали в суде.
В апреле в Москве группировку русских хакеров, занимавшихся торговлей данными банковских карт иностранных граждан, признали виновными. Костяк группировки состоял из пермяков, тех же Ковалева и Зайцева, а также сотрудника «Транстехкома» Артема Быстрых, неработающих — Владислава Гилева и Ярослава Соловьева. Туда же входил гендиректор кинокомпании «Саратовфильм» Денис Пачевский. Во время расследования этого уголовного дела хакеры сообщили силовикам, что они дали взятку за бездействие в отношении них контрразведчику Григорию Царегородцеву. Сейчас его дело во второй раз рассматривается в Пермском военном гарнизонном суде, ближайшее заседание назначено на 9 декабря.
Ковалев и Зайцев получили реальные сроки, соответственно 4 и 3,5 года колонии общего режима. Гилева и Соловьева приговорили к срокам наказания (3 года и 3 месяца), в зачет которого пошло время их пребывания в СИЗО. Денис Пачевский и Артем Быстрых приговорены к трем годам и трем месяцам принудительных работ каждый с удержанием 13% из их зарплат в доход государства. Суд, как и требовала того прокуратура, конфисковал в доход государства арестованные ранее иномарки, а также средства на счетах хакеров.
5 ноября Артему Зайцеву было отказано в передаче кассационной жалобы ООО «Гет-Нэт» для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. Речь идет о споре о владении акциями и компенсации в 65 млн рублей с бывшей супругой Ковалева Александрой Ковалевой.В феврале Ковалева отсудила эти деньги у Зайцева за исключение ее из числа акционеров компании. Известно, что группа хакеров использовала сервера «Гет-Нэт» для хранения данных, во время расследования уголовного дела техника была арестована.
В ноябре Ковалева вступила как кредитор в дело о банкротстве «Гет-Нэт». Решение о несостоятельности IT-компании пока не принято, Зайцев на каждом заседании через представителя ходатайствует об отложении рассмотрения иска налоговой, поскольку хочет участвовать в процессе лично.