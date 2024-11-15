Яркий звездопад ожидается в выходные в Пермском крае

Поток метеоров разгонится до 20-30 штук в час. Увидеть больше количество метеоров может помешать полная Луна. Для того, чтобы улучшить обзор, рекомендуется начать наблюдения в момент, когда Луна видна низко над горизонтом или скрыта из поля зрения.