Яркий звездопад ожидается в выходные в Пермском крае

Posted 15 ноября, 08:57
Published 15 ноября, 08:57
Modified 15 ноября, 09:57
Updated 15 ноября, 09:57
В выходные, 17–18 ноября, пермяки смогут наблюдать яркий звездопад. Пик активности Леониды придется именно в эти дни, сообщают в пресс-службе Пермского планетария.
Поток метеоров разгонится до 20-30 штук в час. Увидеть больше количество метеоров может помешать полная Луна. Для того, чтобы улучшить обзор, рекомендуется начать наблюдения в момент, когда Луна видна низко над горизонтом или скрыта из поля зрения.
«Уникальность Леонид заключается в том, что примерно каждые 33 года он имеет штормовой ливень. По прогнозам, в следующий раз мы сможем наблюдать до 400 метеоров Леонид за час 17 ноября 2033 года», — сообщили в учреждении.
Также в Пермском планетарии напомнили, что сегодня, 15 ноября в 16:30, ожидается полнолуние и «Суперлуние». Видимость Луны увеличится на 7%, яркость — на 13%. Спутник подойдет к Земле на минимально возможное расстояние в 360 тыс. км.
UPD: В учреждении корреспонденту Properm.ru сообщили, что метеорный поток «Леониды» можно пытаться увидеть в течение всей ночи. При этом находиться рекомендуется подальше от городских огней. Увидеть звездопад можно будет 16, 17 и 18 ноября в 20.00, 19 ноября — в 20:00–22:00.