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Posted 15 ноября, 08:57

Published 15 ноября, 08:57

Modified 15 ноября, 09:57

Updated 15 ноября, 09:57

Один из самых ярких звездопадов пермяки смогут увидеть 17 и 18 ноября

Яркий звездопад ожидается в выходные в Пермском крае

15 ноября 2024, 08:57
Фото: Пермский планетарий.

Один из самых ярких звездопадов пермяки смогут увидеть 17 и 18 ноября

В Пермском планетарии сообщили о приближающемся пике активности Леониды.

В выходные, 17–18 ноября, пермяки смогут наблюдать яркий звездопад. Пик активности Леониды придется именно в эти дни, сообщают в пресс-службе Пермского планетария.

Поток метеоров разгонится до 20-30 штук в час. Увидеть больше количество метеоров может помешать полная Луна. Для того, чтобы улучшить обзор, рекомендуется начать наблюдения в момент, когда Луна видна низко над горизонтом или скрыта из поля зрения.

«Уникальность Леонид заключается в том, что примерно каждые 33 года он имеет штормовой ливень. По прогнозам, в следующий раз мы сможем наблюдать до 400 метеоров Леонид за час 17 ноября 2033 года», — сообщили в учреждении.

Также в Пермском планетарии напомнили, что сегодня, 15 ноября в 16:30, ожидается полнолуние и «Суперлуние». Видимость Луны увеличится на 7%, яркость — на 13%. Спутник подойдет к Земле на минимально возможное расстояние в 360 тыс. км.

UPD: В учреждении корреспонденту Properm.ru сообщили, что метеорный поток «Леониды» можно пытаться увидеть в течение всей ночи. При этом находиться рекомендуется подальше от городских огней. Увидеть звездопад можно будет 16, 17 и 18 ноября в 20.00, 19 ноября — в 20:00–22:00.

Фото: Пермский планетарий
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