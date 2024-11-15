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Posted 15 ноября, 09:52

Published 15 ноября, 09:52

Modified 15 ноября, 12:16

Updated 15 ноября, 12:16

Житель Пермского края сбросил знакомого с лестницы и затем забил до смерти

Житель Чусового сбросил знакомого с лестницы, спустился и забил его до смерти

15 ноября 2024, 09:52
Фото: 1MI.

Житель Пермского края сбросил знакомого с лестницы и затем забил до смерти

Мужчине вынесен суровый приговор.

В Чусовом 59-летний мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть его знакомого, совершенном в 2018 году. Подробности сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

В ночь с 7 на 8 ноября 2018 года пьяный мужчина в ходе ссоры столкнул своего знакомого с лестницы второго этажа, после чего подошел к последнему и нанес ему удары руками и ногами по телу. Спустя сутки потерпевший скончался в больнице в результате полученных телесных повреждений.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлении, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

На днях в Березниках мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть его знакомой.

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#Происшествия#Суд
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