Житель Чусового сбросил знакомого с лестницы, спустился и забил его до смерти

Posted 15 ноября, 09:52
Published 15 ноября, 09:52
Modified 15 ноября, 12:16
Updated 15 ноября, 12:16
В Чусовом 59-летний мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть его знакомого, совершенном в 2018 году. Подробности сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
В ночь с 7 на 8 ноября 2018 года пьяный мужчина в ходе ссоры столкнул своего знакомого с лестницы второго этажа, после чего подошел к последнему и нанес ему удары руками и ногами по телу. Спустя сутки потерпевший скончался в больнице в результате полученных телесных повреждений.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступлении, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
На днях в Березниках мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть его знакомой.