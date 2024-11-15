Житель Чусового сбросил знакомого с лестницы, спустился и забил его до смерти

В ночь с 7 на 8 ноября 2018 года пьяный мужчина в ходе ссоры столкнул своего знакомого с лестницы второго этажа, после чего подошел к последнему и нанес ему удары руками и ногами по телу. Спустя сутки потерпевший скончался в больнице в результате полученных телесных повреждений.