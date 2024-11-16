«1 рубль за квадратный метр»: Ефимов анонсировал торги на аренду здания под детсад

Как объяснил заместитель мэра, на торги выставляется отдельно стоящее здание площадью 1,7 тыс. кв. м, высотой в два этажа, расположенное в районе Восточное Измайлово. Победитель торгов получит возможность открыть в этом здании частный детский сад, рассчитанный на 120 мест, однако он должен будет выполнить ремонтные работы и обеспечить образовательную деятельность. Только при соблюдении этих условий можно будет получить право на льготную аренду здания.