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Posted 16 ноября, 16:10

Published 16 ноября, 16:10

Modified 16 ноября, 16:20

Updated 16 ноября, 16:20

«1 рубль за квадратный метр»: Ефимов анонсировал торги на аренду здания под детсад

«1 рубль за квадратный метр»: Ефимов анонсировал торги на аренду здания под детсад

16 ноября 2024, 16:10
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Новые возможности появились для инвесторов на востоке Москвы благодаря программе льготной аренды — она реализуется под названием «1 рубль за квадратный метр в год».

В рамках этой программы столичное правительство на аукцион выставляет здание, предназначенное под открытие частного дошкольного учреждения, о чем рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, сообщает mos.ru.

Как объяснил заместитель мэра, на торги выставляется отдельно стоящее здание площадью 1,7 тыс. кв. м, высотой в два этажа, расположенное в районе Восточное Измайлово. Победитель торгов получит возможность открыть в этом здании частный детский сад, рассчитанный на 120 мест, однако он должен будет выполнить ремонтные работы и обеспечить образовательную деятельность. Только при соблюдении этих условий можно будет получить право на льготную аренду здания.

В соответствии с условиями новой программы с победителем торгов договор аренды будет заключен на срок 49 лет. Инвестор должен будет согласовать тип работ, их объем. Так, на выполнение косметического ремонта отводится срок в полгода, на проведение капитального ремонта — максимум полтора года. Три года отводится на выполнение работ по реконструкции.

Как подчеркнул министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман, здание в Восточном Измайлове, построенное в 1963 году, победителю торгов передается вместе с участком земли площадью 0,84 гектара. Участок подходит для создания прогулочных, игровых зон. После того как все требования программы будут выполнены, инвестор получит возможность взять объект в аренду по символической ставке — рубль в год.

Здание расположено по адресу: Москва, 13-я Парковая улица, 18, на первой линии домов — это обеспечивает его хорошую транспортную доступность, в том числе для родителей потенциальных воспитанников детского сада. В пешей доступности — несколько десятков жилых домов.

Для того чтобы принять участие в торгах, нужно пройти регистрацию на электронной площадке «Росэлторг», получить усиленную квалифицированную цифровую подпись. Вся информация об актуальных предложениях, а также об условиях программы опубликована на Инвестиционном портале Москвы.

#Алина Ибрагимова
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