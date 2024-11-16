Бывший тренер «Молота» Павел Зубов возглавил клуб КХЛ «Ладу»

Posted 16 ноября, 07:43
Published 16 ноября, 07:43
Modified 16 ноября, 07:45
Updated 16 ноября, 07:45
Руководство хоккейного клуба «Лада» расторгло договор о сотрудничестве с главным тренером Олегом Браташем по обоюдному согласию сторон. Информация об этом появилась в социальных сетях. Исполняющим обязанности наставника команды КХЛ стал Павел Зубов.
Олег Браташ приступил к обязанностям главного тренера тольяттинской команды в мае прошлого года. «Под его руководством команда в прошлом сезоне заняла седьмое место на Востоке и впервые за 15 лет вышла в плей-офф КХЛ, уступив в первом раунде „Авангарду“ в пяти встречах (1:4)», — пишет спортивный клуб во Вконтакте.
Ранее бывший тренер ХК «Молот» Павел Зубов работал на позиции старшего тренера клуба КХЛ. Он является воспитанником тольяттинского хоккея, в качестве защитника «Лады» дважды становился чемпионом России в 1994 и 1996 году. После этого он выступал в составе ЦСК ВВС (Самара), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Тупело Ти-Рекс» (Тупело, США), «Энергия» (Кемерово), «Нефтяник» (Альметьевск), «Металлург» (Жлобин, Беларусь), «Зауралье» (Курган) и «Ермак» (Ангарск).
Карьеру тренера Зубов начал в 2009 году. В прошлом сезоне Зубов возглавил пермский «Молот», именно он привел команду к первому месту по результатам регулярного чемпионата ВХЛ, выдав серию из семнадцати побед подряд.