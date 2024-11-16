Бывший тренер «Молота» Павел Зубов возглавил клуб КХЛ «Ладу»

Олег Браташ приступил к обязанностям главного тренера тольяттинской команды в мае прошлого года. «Под его руководством команда в прошлом сезоне заняла седьмое место на Востоке и впервые за 15 лет вышла в плей-офф КХЛ, уступив в первом раунде „Авангарду“ в пяти встречах (1:4)», — пишет спортивный клуб во Вконтакте.