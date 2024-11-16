Детская палеонтологическая конференция отмечает юбилей и приглашает участников

Posted 16 ноября, 04:00
Published 16 ноября, 04:00
Modified 16 ноября, 04:00
Updated 16 ноября, 04:00
В преддверии юбилея конференции музей решил пригласить «выпускников» прошлых лет, а также тех, кто сейчас сам делает учебно-исследовательские работы (или помогает своим детям из делать) в клуб палеоволонтеров. Программа и условия участия в клубе будут объявлены в середине ноября.
Секция научно-исследовательских и реферативных работ в 2024 году состоится в гибридном формате в Пермском университете 7–8 декабря. Для средних и старших возрастных групп возможно подключение в дистанционном формате. В жюри научной секции — ученые Пермского государственного национального исследовательского университета, Санкт-Петербургского университета, Палеонтологического института РАН и проектно-исследовательских организаций.
Секция творческих работ в 2024 году принимает заявки только в цифровых номинациях — мультимедиа, видеоролики, мультфильмы, фотографии, аудиогиды и музыкальные произведения. Фестиваль творческих работ состоится 14–15 декабря 2024 г. Меняя формат проведения творческой секции, оргкомитет ориентируется на задачи формирования научно-творческого сообщества заинтересованных школьников, педагогов и родителей, и инициирует ребят делиться творческими идеями друг с другом.
На сайте Детской палеонтологической конференции размещены тематические разделы «Педагогам» и «Родителям», где можно узнать:
В разделе «Родителям» содержатся подсказки и рекомендации о том, как помочь ребенку подготовить работу, как выбрать тему. Раздел «Учителям» рассказывает о том, какие сертификаты могут получить участники и научные руководители для портфолио.
За 14 лет проведения конференции в ней приняли участие более 4700 детей из 16 регионов России. Пусть не все участники конференции станут учеными, но в оргкомитете уверены, что Детская палеонтологическая конференция — прекрасный шанс превратить любознательность в стимул для познания, получить радость подготовки учебно-исследовательской или творческой работы вместе с педагогами и родителями, попробовать самим сделать доклад и презентацию, а также во время очного онлайн-тура познакомиться с единомышленниками и учеными, которые занимаются большой наукой, пишут научно-популярные книги и выезжают в научные экспедиции.
Детскую палеонтологическую конференцию, единственную профильную в России организует Пермский краеведческий музей в партнерстве с Пермским государственным национальным исследовательским университетом. Первая конференция состоялась в 2010 году. Всего за время проведения конференции участниками творческой и научной секции стали более 4000 детей из 13 регионов России и даже из Японии. География участников: Вологодская, Кировская, Московская, Нижегородская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Пермский край, Республика Мордовия, Республика Удмуртия, Республика Татарстан, Республика Крым. Многие участники первых конференций уже закончили обучение в области Наук о Земле в вузах Перми, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, а также занимали призовые места на международных геологических олимпиадах. Детская палеонтологическая конференция отмечена наградами:
2013 г. — Гран-при Всероссийского фестиваля «Интермузей» (в составе образовательного центра Музея пермских древностей),
2016 г. — Премия Пермского края в сфере культуры и искусства,
2019 г. — конференция вошла в сборник лучших практик Международного комитета музеев ИКОМ по образованию и культурной деятельности (ICOM CECA BestPracticeBook 2019).
Организаторы конференции: Пермский краеведческий музей, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Русское географическое общество», Пермское отделение Всероссийского палеонтологического общества. Конференция проходит при поддержке Министерства культуры Пермского края.