Детская палеонтологическая конференция отмечает юбилей и приглашает участников

За 14 лет проведения конференции в ней приняли участие более 4700 детей из 16 регионов России. Пусть не все участники конференции станут учеными, но в оргкомитете уверены, что Детская палеонтологическая конференция — прекрасный шанс превратить любознательность в стимул для познания, получить радость подготовки учебно-исследовательской или творческой работы вместе с педагогами и родителями, попробовать самим сделать доклад и презентацию, а также во время очного онлайн-тура познакомиться с единомышленниками и учеными, которые занимаются большой наукой, пишут научно-популярные книги и выезжают в научные экспедиции.