Михаил Уруков: Спецсвязь доставляет грузы особой важности и ценности

Отбор сотрудников в Спецсвязь проводится очень тщательно. Кандидаты проверяются на наличие судимостей и проходят детальное психологическое тестирование. Приоритет отдается тем, кто имеет опыт службы в армии, однако среди работников компании есть и немало женщин, отмечает Михаил Уруков. Они демонстрируют высокий уровень профессионализма и ответственности. Уруков также подчеркнул, что компания активно развивает новые услуги и улучшает качество сервиса для удовлетворения растущих запросов клиентов.