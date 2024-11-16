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Posted 15 ноября, 22:36

Published 15 ноября, 22:36

Modified 15 ноября, 22:36

Updated 15 ноября, 22:36

Михаил Уруков: Спецсвязь доставляет грузы особой важности и ценности

Михаил Уруков: Спецсвязь доставляет грузы особой важности и ценности

15 ноября 2024, 22:36
Фото: ФГУП «Главный центр специальной связи».
В 2024 году служба специальной связи отмечает 85 лет своей работы.

За это время Спецсвязь трансформировалась из фельдъегерской службы, ответственной за доставку важной корреспонденции и секретных грузов, в современную почтово-логистическую организацию, которая обеспечивает транспортировку государственной почты и предлагает услуги по всей территории России.

Михаил Уруков, руководитель регионального управления специальной связи по Дальневосточному региону, подчеркнул, что фельдъегери Спецсвязи занимаются доставкой писем и грузов, имеющих особую значимость и ценность. Об этом пишет kp.

Сегодня во всех регионах России действуют подразделения Спецсвязи, образующие обширную и сложную маршрутную сеть. Ранее служба находилась в составе Министерства связи, а после его упразднения была передана Министерству цифрового развития.

В частности, управление по Дальнему Востоку состоит из восьми филиалов, расположенных в крупных городах и субъектах региона, таких как Хабаровск, Владивосток и Магадан. Михаил Уруков также отметил, что филиал в Хабаровске выполняет контрольные функции в отношении всех территориальных управлений региона.

Фото: ФГУП «Главный центр специальной связи»

Основными клиентами Спецсвязи являются государственные органы и силовые структуры. Кроме того, служба активно сотрудничает с бизнесом и предоставляет услуги частным лицам. В настоящее время Спецсвязь не ограничивается лишь перевозкой секретных документов — занимается доставкой культурных ценностей, опасных грузов, драгоценных металлов и наличных денег.

Для транспортировки используется большой автопарк, в который входят легковые автомобили для небольших отправлений и специализированные тягачи для перевозки крупногабаритных грузов. Все транспортные средства проходят регулярное техническое обслуживание на собственной ремонтной базе. Также Спецсвязь оказывает услуги по сопровождению автомобилей с проблесковыми маячками и страхованию ценных грузов.

Отбор сотрудников в Спецсвязь проводится очень тщательно. Кандидаты проверяются на наличие судимостей и проходят детальное психологическое тестирование. Приоритет отдается тем, кто имеет опыт службы в армии, однако среди работников компании есть и немало женщин, отмечает Михаил Уруков. Они демонстрируют высокий уровень профессионализма и ответственности. Уруков также подчеркнул, что компания активно развивает новые услуги и улучшает качество сервиса для удовлетворения растущих запросов клиентов.

#Общество
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