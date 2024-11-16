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Posted 16 ноября, 05:05

Published 16 ноября, 05:05

Modified 16 ноября, 05:31

Updated 16 ноября, 05:31

Музей Вишерского заповедника включили в маршрут, посвященный репрессиям

Музей Вишерского заповедника включили в маршрут, посвященный репрессиям

16 ноября 2024, 05:05
Фото: Заповедник «Вишерский».
Сюжет
Туризм
Маршрут охватит 21 объект в четырех городских округах Прикамья.

Музей природы заповедника «Вишерский» включили в музейный маршрут, посвященный репрессиям, рассказали в пресс-службе заповедника. Виртуальный маршрут «Они были на вершок от смерти» создан музеем-заповедником «Пермь-36». Он проходит через 21 объект в четырех городских округах региона.

Информационные таблички с QR-кодом расскажут экскурсантам о судьбах жертв политических репрессий. Туристский центр находится в Красновишерске, поселке Набережный на ул. Речная, 6.

В ходе презентации маршрута прошло открытие памятного знака, посвященного репрессированным, находившимся в Вишерском лагере в 1925–1934 годы.

Фото: Заповедник "Вишерский"

Ранее краевой минкульт сообщил, что до конца года планируется презентация музейного маршрута и виртуальной выставки, а также установка навигационной системы и экскурсия по маршруту.

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#Туризм#Культурное наследие#Репрессии#Экскурсия#Вишерский заповедник#Музей-заповедник
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