Начальник пермского дептранса рассказал о своей поездке на трамвае

Предисловием к посту стала новость о том, что Госдума отклонила законопроект, обязывающий чиновников ездить на городском транспорте. Анатолий Путин заявил, что не выступает ни «за», ни «против» данной инициативы. Пермский чиновник также отметил, что 70% сотрудников дептранса добираются на работу на общественном транспорте, и выложил свою фотографию в трамвае.



