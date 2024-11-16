Начальник пермского дептранса рассказал о своей поездке на трамвае

Posted 16 ноября, 08:16
Published 16 ноября, 08:16
Modified 17 ноября, 07:11
Updated 17 ноября, 07:11
Начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин выступил за то, чтобы чиновники почаще ездили на работу на общественном транспорте. «Хочешь сделать хороший общественный транспорт — езди в нем без всяких дополнительных законов», — говорит Путин.
Предисловием к посту стала новость о том, что Госдума отклонила законопроект, обязывающий чиновников ездить на городском транспорте. Анатолий Путин заявил, что не выступает ни «за», ни «против» данной инициативы. Пермский чиновник также отметил, что 70% сотрудников дептранса добираются на работу на общественном транспорте, и выложил свою фотографию в трамвае.