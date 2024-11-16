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Posted 16 ноября, 08:16

Published 16 ноября, 08:16

Modified 17 ноября, 07:11

Updated 17 ноября, 07:11

Глава пермского дептранса Анатолий Путин рассказал о своей поездке на трамвае

Начальник пермского дептранса рассказал о своей поездке на трамвае

16 ноября 2024, 08:16
Фото: VK Анатолий Путин.

Глава пермского дептранса Анатолий Путин рассказал о своей поездке на трамвае

Сюжет
Госдума
Он призывает чиновников почаще добираться на работу на городском транспорте.

Начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин выступил за то, чтобы чиновники почаще ездили на работу на общественном транспорте. «Хочешь сделать хороший общественный транспорт — езди в нем без всяких дополнительных законов», — говорит Путин.

Предисловием к посту стала новость о том, что Госдума отклонила законопроект, обязывающий чиновников ездить на городском транспорте. Анатолий Путин заявил, что не выступает ни «за», ни «против» данной инициативы. Пермский чиновник также отметил, что 70% сотрудников дептранса добираются на работу на общественном транспорте, и выложил свою фотографию в трамвае.

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#Пермь#Госдума#Общественный транспорт#Департамент транспорта
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