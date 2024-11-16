Осужденный на 18 лет за взятки бывший пермский медик ушел на СВО

За продление полномочий одного из подчиненных Сандаков получил взятку в 1 млн рублей, а для легализации денег торговал на бирже акциями. На эти средства он купил московскую квартиру. Бывшего чиновника приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать определенные должности на срок 15 лет. Сумма штрафа составила 80 млн рублей