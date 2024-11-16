Осужденный на 18 лет за взятки бывший пермский медик ушел на СВО

Posted 16 ноября, 06:00
Published 16 ноября, 06:00
Modified 16 ноября, 06:04
Updated 16 ноября, 06:04
Экс-глава Минздрава Иркутской области и бывший пермский медик Яков Сандаков ушел на спецоперацию на Украину, сообщает «Ъ-Прикамье». Ранее мужчину осудили на 18 лет по делу о взяточничестве. Производство по уголовному делу Сандакова приостановили.
Якова Сандакова признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, отмывании преступно полученных денег через покупку ценных бумаг (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Задержали его в 2022 году за взятку в 7 млн рублей. За эти деньги он организовал заключение с «Адванта Групп» контракта по закупке оборудования для медучреждений по завышенной цене.
За продление полномочий одного из подчиненных Сандаков получил взятку в 1 млн рублей, а для легализации денег торговал на бирже акциями. На эти средства он купил московскую квартиру. Бывшего чиновника приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать определенные должности на срок 15 лет. Сумма штрафа составила 80 млн рублей
Пост министра здравоохранения Иркутской области он занимал с 2020 до конца 2021 года. Родился мужчина в 1980 году, окончил Пермский медицинский университет. С 2009 года был заместителем главврача по хирургии Городской детской больницы №15. В 2014 году стал заведующим хирургическим стационаром ЗАО «Медси» в Москве.