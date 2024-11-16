Очерский дом культуры отапливали неисправной печью

Сотрудники местных правоохранительных органов совместно с МЧС проверили состояние центрального дома культуры в селе Дворец. Выяснилось, что для здания не были разработаны программы противопожарных инструктажей, к работе были допущены лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности. Учреждение отапливалось неисправной печью. Объект находится в ненадлежащем состоянии и требует ремонта.