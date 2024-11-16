Очерский дом культуры отапливали неисправной печью

Posted 16 ноября, 09:50
Published 16 ноября, 09:50
Modified 16 ноября, 09:52
Updated 16 ноября, 09:52
В Прикамье МАУК «Очерский центральный дом культуры» отапливали с нарушениями правил пожарной безопасности. Информация об этом появилась на сайте краевой прокуратуры.
Сотрудники местных правоохранительных органов совместно с МЧС проверили состояние центрального дома культуры в селе Дворец. Выяснилось, что для здания не были разработаны программы противопожарных инструктажей, к работе были допущены лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности. Учреждение отапливалось неисправной печью. Объект находится в ненадлежащем состоянии и требует ремонта.
Директору дома культуры внесено представление. Устранение нарушений проконтролирует прокуратура.
Согласно данным сервиса Rusprofile, директором МАУК «Очерский ЦДК» с 13 апреля 2005 года является Лариса Журавлева. Учреждение находится в Очере на ул. Коммунистической, 6.