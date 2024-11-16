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Posted 16 ноября, 12:35

Published 16 ноября, 12:35

Modified 16 ноября, 12:55

Updated 16 ноября, 12:55

Пермская галерея получила премию «Музейный Олимп»

Пермская галерея получила премию «Музейный Олимп»

16 ноября 2024, 12:35
Фото: Пермская художественная галерея.
Сюжет
Дети
В создании проекта приняли участие работники Пермской галереи и промышленной компании «Метафракс Групп».

Пермская художественная галерея одержала победу во всероссийском конкурсе «Музейный Олимп». Торжественная церемония награждения состоялась сегодня в музее-заповеднике «Гатчина». В номинации «Музей — детям» лучшим признали цикл просветительских выставок для детей «Химия искусства».

На вручении присутствовала куратор проекта, музейный педагог Ксения Зубакина, остальные кураторы Евгения Наймушина и Артем Кутергин наблюдали за происходящим в онлайн-формате. «„Химия искусства“ — цикл выставок для семейной аудитории, посвященных разным видам искусства: живописи, скульптуре, графике, архитектуре, иконе и храмовой резьбе», — рассказали в пермской галерее.

Над созданием проекта с 2020 года трудились сотрудники учреждения и работники промышленной компании «Метафракс Групп». Всего было создано пять выставок. Целью работы было сформировать у подрастающего поколения панорамного восприятия окружающего пространства и связи искусства с точными науками.

Конкурс впервые прошел в 2009 году в Санкт-Петербурге. На всероссийский уровень он вышел только в этом году. Соучредители конкурса — Комитет по культуре Санкт-Петербурга и ИКОМ России. Для участия в «Музейном Олимпе» было подано 189 заявок от 127 музейных организаций.

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#Пермь#Образование#Конкурс#Дети#Галерея#Искусство#Премия#Выставки#Комитет по культуре
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