Пермская галерея получила премию «Музейный Олимп»

Posted 16 ноября, 12:35
Published 16 ноября, 12:35
Modified 16 ноября, 12:55
Updated 16 ноября, 12:55
Пермская художественная галерея одержала победу во всероссийском конкурсе «Музейный Олимп». Торжественная церемония награждения состоялась сегодня в музее-заповеднике «Гатчина». В номинации «Музей — детям» лучшим признали цикл просветительских выставок для детей «Химия искусства».
На вручении присутствовала куратор проекта, музейный педагог Ксения Зубакина, остальные кураторы Евгения Наймушина и Артем Кутергин наблюдали за происходящим в онлайн-формате. «„Химия искусства“ — цикл выставок для семейной аудитории, посвященных разным видам искусства: живописи, скульптуре, графике, архитектуре, иконе и храмовой резьбе», — рассказали в пермской галерее.
Над созданием проекта с 2020 года трудились сотрудники учреждения и работники промышленной компании «Метафракс Групп». Всего было создано пять выставок. Целью работы было сформировать у подрастающего поколения панорамного восприятия окружающего пространства и связи искусства с точными науками.
Конкурс впервые прошел в 2009 году в Санкт-Петербурге. На всероссийский уровень он вышел только в этом году. Соучредители конкурса — Комитет по культуре Санкт-Петербурга и ИКОМ России. Для участия в «Музейном Олимпе» было подано 189 заявок от 127 музейных организаций.