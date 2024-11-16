Пермская галерея получила премию «Музейный Олимп»

Конкурс впервые прошел в 2009 году в Санкт-Петербурге. На всероссийский уровень он вышел только в этом году. Соучредители конкурса — Комитет по культуре Санкт-Петербурга и ИКОМ России. Для участия в «Музейном Олимпе» было подано 189 заявок от 127 музейных организаций.