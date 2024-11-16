На территории промышленного порта «Усолка» в Соликамске горели пиломатериалы

Posted 16 ноября, 17:45
Published 16 ноября, 17:45
Modified 17 ноября, 07:03
Updated 17 ноября, 07:03
В Соликамске на территории промышленного порта «Усолка» на улице Железнодорожной произошел пожар. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Слуховой анализатор» и в местных пабликах «ВКонтакте».
В МЧС Прикамья журналисту Properm.ru сообщили, что пожарные ликвидировали горение на ул. Железнодорожной. Здесь на площади 500 кв. м горели отходы лесопиления.
Локализовали пожар в 17:30, потушили — в 18:15. На место происшествия. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.