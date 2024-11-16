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Posted 16 ноября, 17:45

Published 16 ноября, 17:45

Modified 17 ноября, 07:03

Updated 17 ноября, 07:03

На территории промышленного порта «Усолка» в Соликамске горели пиломатериалы

На территории промышленного порта «Усолка» в Соликамске горели пиломатериалы

16 ноября 2024, 17:45
Фото: Слуховой анализатор.
Пострадавших нет, площадь горения составила 500 кв. м.

В Соликамске на территории промышленного порта «Усолка» на улице Железнодорожной произошел пожар. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Слуховой анализатор» и в местных пабликах «ВКонтакте».

В МЧС Прикамья журналисту Properm.ru сообщили, что пожарные ликвидировали горение на ул. Железнодорожной. Здесь на площади 500 кв. м горели отходы лесопиления.

Локализовали пожар в 17:30, потушили — в 18:15. На место происшествия. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

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