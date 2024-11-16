С января 2025 года стоимость проезда в автобусах Добрянки поднимется до 40 рублей

С начала 2025 года стоимость проезда в городском транспорте Добрянского округа подорожает до 40 рублей, об этом сообщил во ВКонтакте местный перевозчик ОАО «Добрянское АТП». На данный момент цена проезда в общественном транспорте Добрянки составляет 35 рублей.