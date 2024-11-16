С января 2025 года стоимость проезда в автобусах Добрянки поднимется до 40 рублей

Posted 16 ноября, 10:23
Published 16 ноября, 10:23
Modified 16 ноября, 10:25
Updated 16 ноября, 10:25
С начала 2025 года стоимость проезда в городском транспорте Добрянского округа подорожает до 40 рублей, об этом сообщил во ВКонтакте местный перевозчик ОАО «Добрянское АТП». На данный момент цена проезда в общественном транспорте Добрянки составляет 35 рублей.
Согласно данным базы Rusprofile, руководителем ОАО «Добрянское АТП» с 11 июня 2020 года является Юрий Гонцов. Основным видом деятельности организации являются перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении. В 2023 году выручка компании составила 57 млн рублей, чистая прибыль — 1,6 млн рублей.
Ранее сообщалось, что с апреля 2025 года стоимость разовой поездки в Перми поднимется до 40 рублей. Причиной увеличения тарифов, как поясняет Гортранс, послужили рост стоимости топлива и запчастей, а также необходимость индексации зарплат водителей.