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Posted 16 ноября, 10:23

Published 16 ноября, 10:23

Modified 16 ноября, 10:25

Updated 16 ноября, 10:25

В Пермском крае на 14% подорожает стоимость проезда в автобусах Добрянки

С января 2025 года стоимость проезда в автобусах Добрянки поднимется до 40 рублей

16 ноября 2024, 10:23
Фото: ОАО «Добрянское АТП».

В Пермском крае на 14% подорожает стоимость проезда в автобусах Добрянки

Сейчас цена проезда в общественном транспорте Добрянки составляет 35 рублей.

С начала 2025 года стоимость проезда в городском транспорте Добрянского округа подорожает до 40 рублей, об этом сообщил во ВКонтакте местный перевозчик ОАО «Добрянское АТП». На данный момент цена проезда в общественном транспорте Добрянки составляет 35 рублей.

Согласно данным базы Rusprofile, руководителем ОАО «Добрянское АТП» с 11 июня 2020 года является Юрий Гонцов. Основным видом деятельности организации являются перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении. В 2023 году выручка компании составила 57 млн рублей, чистая прибыль — 1,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что с апреля 2025 года стоимость разовой поездки в Перми поднимется до 40 рублей. Причиной увеличения тарифов, как поясняет Гортранс, послужили рост стоимости топлива и запчастей, а также необходимость индексации зарплат водителей.

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#Пермь#Тарифы#Проезд#Перевозки#Городской транспорт#Индексация зарплат#Выручка#Запчасти#Чистая прибыль#Rusprofile
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